Patricia Bullrich criticó nuevamente la "velocidad" de la supuesta recuperación económica del plan que lleva adelante Javier Milei. La jefa del bloque libertario en el Senado volvió a evidenciar diferencias con el oficialismo y planteó que el ritmo de los cambios que lleva adelante el gobierno de La Libertad Avanza debe acompañar las necesidades de los argentinos. Cabe recordar que la propia Bullrich ya se había expresado de forma similar en agosto pasado. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Patricia Bullrich volvió a criticar el plan económico de Milei
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado mostró preocupación por el "ritmo" de la supuesta recuperación económica en una exposición en la Universidad de San Andrés.
Hace 17 minutos
Bullrich busca diferenciarse del gobierno y se mostró "preocupada"
Patricia Bullrich volvió a mostrar diferencias con el gobierno de Javier Milei y se mostró "preocupada" por la velocidad de la "recuperación económica", según recogió Noticias Argentinas. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado participó de una exposición en la Universidad de San Andrés y pidió que la baja de impuestos pueda "llegar a todos".
Bullrich planteó en su exposición que el alcance del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) genera asimetrías, y reclamó que esos beneficios no queden limitados a quienes accedan a ese Régimen.
Además, agregó que le "preocupa muchísimo" la velocidad de la "recuperación económica". Estas declaraciones toman especial relevancia porque se dan solo un día después de que Javier Milei defendiera el programa económico en el Council of the Americas, en donde descartó que vaya a haber cambios.
Hace 1 hora
A Milei le quedan dos meses para suspender las PASO y pone en riesgo su reelección
Al Presidente se le acaba el tiempo: no encuentra en la oposición, los aliados, el PRO y los gobernadores los votos que necesita en el Congreso.
Milei quedó en una encerrona y le subió el precio, con razón, a la suspensión de las internas del año que viene:
La pregunta recorre en los últimos días los despachos y los WhatsApp de los funcionarios de Casa Rosada: "¿Están los votos? Ya no hay tiempo". La respuesta es nula. El Gobierno empieza a impacientarse. El Destape para esta nota habló con por lo menos dos integrantes de la mesa política del Gobierno que manejan el tema de la reforma electoral para llegar al principal objetivo para la relección de Javier Milei, que es suspender las PASO del año que viene. Lo que hasta hace unas semanas era optimismo ya no lo es. El oficialismo está muy preocupado porque los votos en el Congreso no aparecen.
Hace 1 hora
Mapa del desempleo privado: las provincias que más puestos perdieron con Milei
El empleo privado registrado cayó en 14 jurisdicciones durante junio y acumula una baja de 3,9% desde noviembre de 2023, con Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Rioja entre las provincias más afectadas.
El empleo asalariado registrado en el sector privado volvió a retroceder en junio y dejó al mercado laboral formal en uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas. Según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (STEySS-SIPA), se perdieron 6.261 puestos formales respecto de mayo, equivalente a una baja mensual del 0,1 por ciento, mientras que frente a junio de 2025 la caída llegó al 1,9 por ciento, con unos 121.000 empleos menos.
Hace 1 hora
Milei busca blindar su modelo: recorta herramientas del BCRA mientras crece la deuda
La reforma que impulsa el oficialismo restringe la capacidad del Banco Central para intervenir sobre crédito y tasas, a la par que habilita el uso de reservas como garantía. Especialistas advierten que el cambio profundizaría la dependencia financiera externa.
Mientras la economía argentina parece cada vez más cerca de una crisis de deuda del sector privado, el Gobierno de Javier Milei avanza con una reforma que reduce las herramientas del Banco Central (BCRA) para intervenir sobre el crédito, las tasas de interés y el sistema financiero. El proyecto de reforma de la Carta Orgánica no sólo limita la función de la autoridad monetaria a preservar el valor de la moneda, sino que también elimina facultades para orientar el financiamiento hacia PyMEs y economías regionales. Al respecto, la combinación entre la caída de los ingresos y la desregulación de las tasas de interés está llevando a un aumento de la mora bancaria y financiera, al punto de ubicar a la economía “en la puerta de ingreso a una crisis de deuda del sector privado”, según especialistas.
Hace 12 horas
El mercado cada vez acorta más el plazo para prestarle al Gobierno
La Secretaría de Finanzas logró renovar hoy el vencimiento de 8,1 billones de pesos de deuda, pero a costa de acortar los plazos de vencimiento, por lo que se van generando cada vez niveles más altos de vencimiento que pueden poner en riesgo la estabilidad monetaria y cambiaria. A fin de mes le toca otra renovación por más de 13 billones de pesos.
La administración del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso el lunes de esta semana transferir al Banco Central bonos por el equivalente a 2.000 millones de dólares
Hace 13 horas
Caso Cerimedo: su ex pareja ya tiene fecha de declaración
La abogada boliviana Nadia Beller, ex pareja del ex asesor del presidente Milei, se presentará ante la fiscalía de Franco Picardi en el caso por supuesta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
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Ola de repudio a funcionaria libertaria por llamar "cucarachas" a peronistas
Carla Carrizo publicó una imagen de dirigentes del peronismo en el homenaje a José Manuel De la Sota. Repudio y críticas en las redes.
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La oposición le pide al Gobierno que restituya bandera que flameó en Malvinas
Fue retirada hace más de un año y medio por decisión del Gobierno libertario. Fue una de las izadas durante una histórica misión de 1966. Se quejan de que Milei "se puso el traje de malvinero", pero que oculta el paradero de esta bandera.
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Casi dos tercios priorizan salarios y empleo antes que la supuesta estabilidad de precios
Una encuesta nacional mostró que el 65,6% prefiere una política económica enfocada en recuperar ingresos y trabajo, frente al 27,1% que prioriza la estabilidad de precios.
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Desde que asumió Milei se perdieron 246.000 empleos privados y acumula 13 meses de caída
Desde la asunción de Javier Milei se perdieron más de 246.000 empleos privados, mientras los salarios reales continúan por debajo de noviembre de 2023.
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Destino, fraccionamiento y resguardo: las incógnitas sobre el oro sacado de Argentina
Bausili aseguró que están en Suiza, pero la AGN no pudo verificar su trazabilidad y aún quedan dudas sobre qué ocurrió con los lingotes.
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Abuchearon a Milei antes de dar su discurso leído por el Día del Maestro
Cuando el Presidente ingresó al Palacio Pizzurno junto a su hermana Karina y su comitiva fue chiflado por trabajadores. Desde que comenzó su mandato, el salario real docente registró una caída del 22%.
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Encuesta revela el peor miedo de Milei: qué pasa si se une el peronismo
El oficialismo conserva un núcleo duro, pero enfrenta un creciente rechazo entre trabajadores, jubilados y sectores vulnerables.
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Prestamistas secuestraron a una familia en Brandsen por una supuesta deuda
En Brandsen una pareja de 19 y 20 años, y su hija de tres fue secuestrada durante 4 días por una organización que prestaba dinero a tasas usureras. Hay un detenido y al menos un prófugo.
10:19 | 11/09/2026
Insólito: Milei se comparó con Sarmiento y compartió mapas de Argentina sin las Malvinas
El Presidente compartió un insólito material audiovisual donde se comparó con el ex presidente Domingo Faustino Sarmiento. En pleno reclamo, el video muestra mapas donde las islas no aparecen.
Milei compartió un mapa argentino sin las Islas Malvinas.
10:00 | 11/09/2026
Milei empoderó a Quirno para reforzar su giro soberanista por Malvinas
El Gobierno creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior. Le otorgó a la cancillería la facultad de intervenir en cualquier gestión ante autoridades extranjeras. Uno de los ejes centrales del decreto radica en la defensa de los derechos soberanos sobre el Atlántico Sur.
Quirno podrá intervenir en cualquier gestión ante autoridades extranjeras.