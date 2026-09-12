Patricia Bullrich volvió a criticar el plan económico de Milei

Patricia Bullrich volvió a mostrar diferencias con el gobierno de Javier Milei y se mostró "preocupada" por la velocidad de la "recuperación económica", según recogió Noticias Argentinas. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado participó de una exposición en la Universidad de San Andrés y pidió que la baja de impuestos pueda "llegar a todos".

Bullrich planteó en su exposición que el alcance del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) genera asimetrías, y reclamó que esos beneficios no queden limitados a quienes accedan a ese Régimen.

Además, agregó que le "preocupa muchísimo" la velocidad de la "recuperación económica". Estas declaraciones toman especial relevancia porque se dan solo un día después de que Javier Milei defendiera el programa económico en el Council of the Americas, en donde descartó que vaya a haber cambios.