La oposición en la Cámara de Diputados presentó un proyecto para exigirle al Gobierno de Javier Milei que restituya una bandera argentina que flameó en las Islas Malvinas en 1966 y que las autoridades decidieron quitar de la Casa Rosada en febrero del 2025. Se trata de una de las siete banderas del "Operativo Cóndor", una acción de protesta realizada por un grupo de 18 jóvenes.

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"Con 27 diputados nacionales hemos hecho un pedido al Poder Ejecutivo para que restaure la bandera así como está acá en el Congreso. Queremos que esta bandera vuelva a estar donde tiene que estar, que es en el Patio Malvinas de la Casa Rosada", dijo el diputado de Unión por la Patria (UP) Eduardo Valdés en un video publicado en su cuenta de X.

Mientras Milei continúa con su alarde de la causa Malvinas con sanciones a empresas que colaboren con petroleras británicas en alrededores de las islas, la oposición le recordó al Gobierno que aún se desconoce el paradero de una de las siete banderas que flamearon en el archipiélago en septiembre de 1966.

"Ahora que el presidente se puso el traje de 'malvinero', ¿Cuándo vuelve la bandera argentina que flameó en Malvinas al Patio de la Casa Rosada?", escribió Valdés en redes sociales, junto a un video en el que contó la historia de aquel pedazo de tela celeste y blanca.

¿Qué fue el Operativo Cóndor y cuál es la historia de la bandera donada en 2014?

Fueron 18 jóvenes que el 27 de septiembre de 1966 desviaron un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas que iba a Río Gallegos y lo rumbearon hacia las Islas Malvinas para reafirmar la soberanía nacional. Liderados por el militante peronista Dardo Cabo, los jóvenes estuvieron en suelo malvinense durante 36 horas, izaron siete banderas argentinas y entonaron el Himno Nacional.

Según recordó Valdés, los lienzos fueron donados al Estado Nacional en el año 2014 por María Cristina Verrier, compañera de Cabo y una de las integrantes de la operación. En aquel año, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió que una de ellas se alojara en el Museo de la Casa Rosada, dentro del Patio Malvinas.

¿Cuándo y por qué el gobierno de Javier Milei retiró la bandera del Patio Malvinas?

Fue en febrero de 2025 cuando el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la decisión de retirarlas de allí para supuestas tareas de restauración y conservación. Sin embargo, nunca más se supo de ella.

"Ahora que estamos en tiempos de Leopoldo Fortunato Milei (por el exdictador Galtieri), le pedimos que restaure esa bandera a donde siempre tuvo que estar, dentro de la Casa Rosada", agregó Valdés.