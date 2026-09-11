Durante una sesión en el Concejo Deliberante de La Plata, el concejal del PRO, Nicolás Morzone, pidió "ir a la guerra" por las Islas Malvinas y criticó a los ex combatientes que conforman en CECIM. "Es hora que las Malvinas sean reconocidas como argentinas. Y quiero decirle a los platonistas, a los idealistas, que los derechos no nacen por espasmo, los derechos se conquistan y si hay que ir a la guerra, se irá a la guerra", dijo el edil y polemizó con los presentes.

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Morzone quedó en ridículo al criticar a los ex combatientes de Malvinas que en La Plata forman parte del CECIM: "Quiero dirigirme al CECIM: ¿en qué se han transformado?, ¿quién les pide tanto? ¿La Cámpora?". "¿Van a renunciar a los propios valores de la Nación que fueron a discutir? Decirle sinvergüenza, hipócrita al Presidente por hacer un anuncio por lo que ellos mismos fueron a dejar su vida", señaló el concejal.

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El respaldo de Morzone al alineamiento de Milei con EE. UU. y la crítica a Mauricio Macri

Por otra parte se refirió a la definición política de Javier Milei de sumirse a los Estados Unidos: "Es producto de una alineación de rediscusión del orden político internacional vigente", dijo y criticó al expresidente del espacio político del que forma parte, Mauricio Macri, por no haber mantenido un posicionamiento político más cercano con los Estados Unidos durante su mandato.

"Desde el 83 a la fecha, ningún Presidente siguió un lineamiento ortodoxo de verticalidad en términos de respaldar las políticas de Estados Unidos y occidente en el mundo. Los demás presidentes, incluido, me hago cargo, el de nuestro gobierno, llevaron adelante una neutralidad que no nos llevó a buen puerto", señaló y agregó: "Celebro que el presidente de la Nación quiera llevar adelante un acuerdo con Estados Unidos para generar una gran militarización y un fortalecimiento de nuestra defensa nacional".

Cruces con el peronismo y llamado a cuarto intermedio

La tensión obligó a intervenir al presidente del Concejo, Marcelo Galland, aunque los cruces continuaron. Morzone también lanzó una dura frase contra el recinto y reclamó sanciones para una concejal peronista. Juan Manuel Granillo Fernández respondió con un desagravio al CECIM y desafió al edil: “Sería un poco más valiente decírselo en la cara en vez de vociferar aprovechando un micrófono”. Finalmente, la sesión pasó a un cuarto intermedio.