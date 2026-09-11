Minutos antes de dar un breve discurso leído por el Día del Maestro, el presidente Javier Milei fue abucheado esta mañana por un grupo de trabajadores de la Secretaría de Educación. "Milei, basura, vos sos la dictadura", le gritaron y chiflaron desde una ventana del Palacio Pizzurno. El economista libertario ingresó escoltado por su seguridad y no respondió a los agravios.

{{{htmlAmp}}}

Cerca de las 10, un grupo de trabajadores esperaba la llegada del Presidente con carteles desde una ventana del tercer piso del Palacio Pizzurno, la sede de la Secretaría de Educación, donde Milei llegaba junto a su hermana Karina para dar su discurso.

Al acercarse la comitiva presidencial a una de las puertas, los empleados desplegaron las pancartas con consignas contra las políticas económicas del Gobierno y mostraron su descontento. "Fuera, fuera", comenzaron a gritar. También el ya clásico canto: "Milei, basura, vos sos la dictadura".

Desde el inicio de su gestión, tanto los docentes como los empleados públicos de organismos que dependen de Nación enfrentan despidos, congelamiento de paritarias y una consecuente fuerte pérdida de poder adquisitivo. En paralelo, el financiamiento educativo y el Presupuesto destinado al área también se redujo en términos reales desde diciembre de 2023.

Según un informe elaborado por el Instituto Marina Vilte de CTERA, el presupuesto de la Administración Pública Nacional acumula una reducción real del 34,4%, con un recorte de la función Educación y Cultura de 45,9% respecto de 2023.

De acuerdo al mismo informe, el salario de bolsillo promedio nacional de un maestro de grado de nivel primario, con jornada simple y diez años de antigüedad, alcanzó apenas los $1.087.013 en junio de 2026.

El discurso leído de Milei

El Presidente habló ante alumnos y docentes en la Biblioteca Nacional de Maestros, donde reivindicó la figura de Domingo Faustino Sarmiento al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento y lo definió como "el gran maestro argentino".

Milei también puso el foco en la importancia del esfuerzo y la perseverancia. "Tan importante como la inteligencia es la constancia", sostuvo, y agregó que "el que le pierde el miedo a aprender, que no es otra cosa que perder el miedo a equivocarse, sigue creciendo y mejorando toda su vida".

Además, el Presidente se refirió al vínculo entre la educación y la vida en sociedad. "Ser un buen ciudadano empieza mucho antes de votar", afirmó, y señaló que ese proceso de aprendizaje se inicia en el aula, el recreo, la escuela y la familia.

"La Argentina que queremos se construye en gran parte en las aulas", aseguró, mientras que definió a los libros como "una de las herramientas más poderosas" para la vida.