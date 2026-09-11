Insólito: Milei se comparó con Sarmiento y compartió dos mapas de Argentina sin las Malvinas

Mientras el gobierno libertario dio un giro en materia del reclamo por la soberanía de Malvinas, el presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica por un video en el que aparecen mapas de la Argentina sin las Islas. En el Día del Maestro, el Presidente compartió un audiovisual en el que se comparó con el exmandatario Domingo Faustino Sarmiento y reivindicó su gestión. Sin embargo, en dos de las imágenes utilizadas en el video, las Islas Malvinas no aparecen representadas en el mapa argentino.

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