Prestamistas secuestraron a una familia en Brandsen por una supuesta deuda

Una banda de prestamistas secuestró durante 4 días a una familia con una nena de tres años, debido a una supuesta deuda que habría contraído el abuelo de la menor con la organización. El hecho ocurrió en Brandsen y la investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por la madre de la joven, quien denunció ante las autoridades que su hija de 19, su yerno de 20 años y la nieta habían sido llevados por la fuerza y permanecían cautivos desde el viernes 4 de septiembre, según informó el medio Inforbano.

{{{htmlAmp}}}

El secuestro se habría generado como un método de apriete más por una supuesta deuda que habría contraído el padre del joven secuestrado con un prestamista de la zona. Según declaró el hombre ante los investigadores, había recibido dinero meses atrás y la deuda habría crecido de manera exponencial por los intereses, hasta alcanzar una suma que no podía pagar. En esa situación el deudor había recibido reiteradas amenazas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El caso quedó en manos del Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Fiscalía Federal N°6, a cargo de Guillermo Marijuán. Los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de la familia y siguieron el rastro que los llevó hasta una casa de Brandsen.

En tanto, el medio Perspectiva Sur, añadió además que el deudor habría recibido una importante indemnización tras sufrir un accidente laboral. Fue ahí cuando habrían empezado las amenazas para exigir el dinero. El acreedor le reclamaba el pago de la supuesta deuda mediante diversos mecanismos de presión.

Según se informó, habría logrado quedarse ya con varios bienes del deudor, entre los que se encuentran un terreno y varios electrodomésticos. Medios locales aseguran que el abuelo de la nena habría quedado en situación de calle y decidió trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para evadir las amenazas. Sin embargo, estas últimas no cesaron y desencadenaron el rapto.

De acuerdo con las declaraciones que reconstruyeron los investigadores, el viernes pasado el prestamista interceptó a la familia y los obligó a subir a un vehículo. Desde ese momento, los tres estuvieron desaparecidos y el hombre que había contraído la deuda recibió un mensaje en el que le advertían que tenían retenido a su hijo.

Inmediatamente, los investigadores realizaron un análisis de comunicaciones y datos vinculados a teléfonos celulares que permitió establecer una posible ubicación de las víctimas.

El seguimiento condujo hasta una precaria construcción situada en la zona de Gómez, cerca de Brandsen. Los efectivos montaron el operativo y en ese lugar encontraron a los tres integrantes de la familia y lograron liberarlos.

Durante el procedimiento, uno de los sospechosos habría advertido la llegada de los policías y escapó por una ventana. Desde ese momento permanece prófugo y es buscado por la Justicia. En el mismo operativo fue demorada otra persona, quien quedó bajo investigación por su presunta participación en el cautiverio.

La causa continúa abierta y ahora los investigadores buscan determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados, además de avanzar en la localización del principal sospechoso que logró escapar.