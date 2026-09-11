Mapa del desempleo privado: las provincias que más puestos perdieron con Milei

El empleo asalariado registrado en el sector privado volvió a retroceder en junio y dejó al mercado laboral formal en uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas. Según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (STEySS-SIPA), se perdieron 6.261 puestos formales respecto de mayo, equivalente a una baja mensual del 0,1 por ciento, mientras que frente a junio de 2025 la caída llegó al 1,9 por ciento, con unos 121.000 empleos menos.

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Si se toma como referencia noviembre de 2023, el empleo privado registrado acumuló una disminución del 3,9 por ciento, que representa aproximadamente 246.312 puestos de trabajo menos. El total de asalariados formales quedó así en 6.126.400 personas, un volumen que el informe caracteriza como "el volumen de empleo más bajo de los últimos cincuenta meses".

Neuquén y Río Negro son las únicas dos jurisdicciones que consiguieron superar aquel registro, mientras que en el extremo opuesto Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Rioja acumulan las mayores pérdidas porcentuales.

El mapa también muestra que la contracción no tuvo la misma intensidad en todo el país y que el impacto fue particularmente fuerte en algunas economías regionales y territorios donde determinados sectores productivos tienen un peso significativo en la generación de empleo privado. En términos absolutos, Buenos Aires concentra la mayor pérdida, con más de 90.000 puestos menos que en noviembre de 2023, aunque las mayores caídas relativas aparecen en provincias de menor tamaño.

Buenos Aires concentra la mayor pérdida

La provincia de Buenos Aires es el principal epicentro de la destrucción de empleo privado registrado en términos absolutos. Desde noviembre de 2023 perdió 90.103 puestos, lo que implica una reducción del 4,5 por ciento, por encima del promedio nacional del 3,9 por ciento. El deterioro bonaerense también continuó durante junio, cuando el empleo privado registrado cayó 0,3 por ciento, con 5.237 puestos menos que en mayo. En la comparación interanual, la disminución alcanzó al 2,5 por ciento, equivalente a 48.564 empleos menos que un año atrás.

Por el peso de la provincia dentro del mercado laboral nacional, su evolución tiene una incidencia determinante sobre el resultado general. La caída no solo refleja el comportamiento de una jurisdicción con una extensa estructura industrial y productiva, sino también el impacto que tiene la evolución de sectores vinculados con la construcción, la industria manufacturera y el consumo interno sobre el empleo formal.

La Ciudad de Buenos Aires presenta una dinámica diferente en la comparación mensual, aunque tampoco logró recuperar el nivel de empleo previo al cambio de gobierno. En junio registró una suba de 0,1 por ciento, con 1.887 trabajadores más, el mayor incremento absoluto del mes entre las jurisdicciones, pero en términos interanuales perdió 23.242 puestos y acumula una reducción de 44.955 desde noviembre de 2023, equivalente al 2,9 por ciento.

El norte concentra las caídas

En varias provincias del norte argentino, la recuperación del empleo formal privado continúa lejos de los niveles registrados antes del cambio de gobierno. Catamarca, por ejemplo, tuvo una mejora mensual del 0,8 por ciento, con 268 nuevos puestos, pero acumula una caída del 3 por ciento interanual y una disminución del 11 por ciento respecto de noviembre de 2023, equivalente a 4.304 empleos menos.

Chaco mostró una variación mensual positiva del 0,1 por ciento, con apenas 39 puestos adicionales, aunque el resultado no modifica el retroceso acumulado. La provincia perdió 3.075 empleos en términos interanuales y registra 8.186 puestos menos que en noviembre de 2023, una reducción del 10,5 por ciento.

Formosa también tuvo una pequeña mejora mensual, del 0,1 por ciento, que significó 32 puestos adicionales, pero el balance resulta negativo tanto frente a junio de 2025 como respecto de noviembre de 2023. En el primer caso, la caída es del 5,1 por ciento y en el segundo alcanza el 11,8 por ciento, con 2.930 empleos menos.

Jujuy perdió 196 puestos en junio, una baja mensual del 0,3 por ciento, y acumula una reducción del 3,8 por ciento interanual. Desde noviembre de 2023 registra 3.035 empleos privados formales menos, equivalente a un retroceso del 5,1 por ciento.

Misiones presenta una de las mayores contracciones del norte y del país en relación con noviembre de 2023. El empleo privado registrado cayó 0,2 por ciento en junio, con 161 puestos menos, mientras que en la comparación interanual el descenso fue del 5,7 por ciento. Desde noviembre de 2023, la provincia perdió 12.540 empleos, una reducción del 11,5 por ciento.

Salta también mantiene un balance negativo, con una baja mensual del 0,2 por ciento, equivalente a 222 puestos menos, y un retroceso interanual del 2,5 por ciento. Frente a noviembre de 2023, la disminución alcanza al 6,8 por ciento, con 8.645 empleos menos.

Tucumán es una de las provincias que logró una leve mejora mensual, del 0,1 por ciento, con 118 puestos adicionales, pero el comportamiento reciente no alcanzó para revertir la pérdida acumulada. En un año perdió 1.618 empleos y, respecto de noviembre de 2023, registra 1.777 puestos menos, equivalente a una caída del 1,1 por ciento.

En la Patagonia hubo contrastes

El comportamiento de la Patagonia es particularmente heterogéneo. Neuquén se ubica como la provincia con mejor evolución del país en las tres comparaciones consideradas. En junio sumó 1.287 puestos, con una mejora mensual del 0,8 por ciento, mientras que frente a junio de 2025 aumentó el empleo privado registrado en 5,2 por ciento. Si la comparación se realiza con noviembre de 2023, la mejora alcanza al 8,7 por ciento, con 12.430 puestos adicionales.

Río Negro es la otra jurisdicción que logró superar el nivel de empleo registrado previo al cambio de gobierno. En junio prácticamente no tuvo variación mensual, con una baja de 43 puestos, pero en términos interanuales creció 3,6 por ciento, incorporando 3.851 empleos. Desde noviembre de 2023 acumula una mejora del 3,3 por ciento, equivalente a 3.646 puestos.

El contraste aparece con Santa Cruz y Tierra del Fuego, que se encuentran entre las provincias más afectadas desde noviembre de 2023. Santa Cruz registró una mejora mensual del 0,8 por ciento, con 408 puestos adicionales, pero todavía se encuentra 3 por ciento por debajo del nivel de junio de 2025 y acumula una pérdida del 16,1 por ciento desde noviembre de 2023, equivalente a 9.776 empleos.

Tierra del Fuego presenta el peor desempeño relativo del país. En junio perdió 395 puestos, una caída mensual del 1,3 por ciento, y en términos interanuales la reducción llegó al 13,1 por ciento. Desde noviembre de 2023, el empleo privado registrado cayó 17,9 por ciento, con 6.798 puestos menos, el mayor retroceso porcentual entre todas las jurisdicciones.

Chubut también se encuentra por debajo del nivel previo al cambio de gobierno. En junio perdió 187 puestos, con una baja mensual del 0,2 por ciento, mientras que en términos interanuales la caída fue del 2,6 por ciento. Desde noviembre de 2023 acumula 6.520 empleos menos, equivalente a una disminución del 6,8 por ciento.

La Rioja se encuentra entre las provincias que más empleo privado registrado perdieron desde noviembre de 2023. En junio volvió a retroceder 1 por ciento, con 298 puestos menos, y acumuló una baja interanual del 0,8 por ciento. La comparación con noviembre de 2023 muestra una caída del 12 por ciento, equivalente a 3.933 empleos.

San Luis también presenta una evolución negativa, con una reducción mensual del 0,2 por ciento, que significó 122 puestos menos. En un año perdió 1.829 empleos y desde noviembre de 2023 acumula una caída de 8,3 por ciento, con 4.610 puestos menos.

San Juan ofrece uno de los casos más particulares porque, aunque en junio perdió 292 empleos y registró una baja mensual del 0,4 por ciento, su empleo privado formal creció 1,4 por ciento respecto de junio de 2025. Sin embargo, esa mejora todavía no alcanza para recuperar el nivel de noviembre de 2023: la provincia se encuentra 0,5 por ciento por debajo, con 422 puestos menos.

Mendoza perdió 532 puestos en junio, equivalente a una baja mensual del 0,2 por ciento, mientras que en la comparación interanual retrocedió 3,8 por ciento. Frente a noviembre de 2023 registra 6.326 empleos menos, una disminución del 2,6 por ciento.

Córdoba y Santa Fe también retroceden

Las dos principales provincias industriales del interior tampoco consiguieron recuperar el nivel de empleo privado registrado de noviembre de 2023. Córdoba perdió 631 puestos en junio, con una baja mensual del 0,1 por ciento, y acumula un retroceso interanual del 1,9 por ciento. En comparación con noviembre de 2023, la pérdida llega a 18.520 empleos, equivalente a una reducción del 3,5 por ciento.

Santa Fe registró una caída mensual del 0,3 por ciento, con 1.274 puestos menos, mientras que en términos interanuales perdió 7.149 empleos. Desde noviembre de 2023, la disminución alcanza a 16.273 puestos, equivalente al 3,1 por ciento.

Entre Ríos constituye uno de los casos en los que una pequeña mejora mensual convive con una caída acumulada. En junio sumó 94 puestos, equivalente a una suba del 0,1 por ciento, pero perdió 1.388 empleos respecto de junio de 2025 y acumula una disminución de 3.872 puestos desde noviembre de 2023, equivalente al 2,8 por ciento.

La Pampa tuvo una mejora mensual del 0,3 por ciento, con 113 puestos adicionales, aunque el empleo privado formal cayó 1,5 por ciento interanual y todavía se encuentra 6,3 por ciento por debajo de noviembre de 2023, con 2.565 empleos menos. Santiago del Estero, por su parte, registró una de las mayores caídas mensuales, con un retroceso del 1 por ciento y 487 puestos menos. En la comparación interanual perdió 1.367 empleos y desde noviembre de 2023 acumula una baja de 9,1 por ciento, equivalente a 4.906 puestos.