La discusión sobre las prioridades económicas cambió de eje para una parte mayoritaria de la sociedad, que no encuentra en la supuesta estabilidad de precios la tranquilidad prometida. El 65,6 por ciento de los argentinos consultados por la consultora Analogías afirmó que, si tuviera que elegir entre un programa económico orientado a recuperar salarios y empleo o uno concentrado en sostener la estabilidad de los precios, se inclinaría por la primera alternativa. En cambio, el 27,1 por ciento eligió la estabilidad de precios, mientras que el 7,3 por ciento no respondió o manifestó no saber.

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El dato surge de la Encuesta Nacional realizada por Analogías entre el 5 y el 8 de septiembre de 2026, sobre 2.932 casos de las 24 provincias, y expone una demanda que atraviesa buena parte de la sociedad en un momento en que el gobierno de Milei sostiene como uno de los principales resultados de su programa la desaceleración de la inflación. El relevamiento muestra que, para una mayoría, la estabilización nominal no aparece como suficiente si no está acompañada por una mejora concreta de los ingresos y de las posibilidades de conseguir o conservar un trabajo.

La diferencia entre ambas prioridades alcanza 38,5 puntos porcentuales y supone una relación de aproximadamente 2,4 a 1 a favor de salarios y empleo. El resultado también adquiere particular relevancia porque la preferencia por recomponer los ingresos no queda restringida a quienes se identifican con la oposición, sino que aparece incluso dentro de los segmentos que todavía conservan algún grado de respaldo al oficialismo. La propia encuesta concluye que "la demanda social parece exigir un cambio de prioridades" y señala que "casi dos de cada tres encuestados prefieren un programa enfocado en salarios y empleo antes que en la estabilidad de precios".

Salarios y empleo antes que inflación: el contundente reclamo de la clase media

La distribución de las respuestas permite observar que la demanda por ingresos tiene una extensión más amplia que la que podría suponerse a partir de la tradicional división política entre oficialismo y oposición. Entre los varones, el 61 por ciento se inclinó por salarios y empleo, mientras que el 32 por ciento priorizó la estabilidad de precios. Entre las mujeres, la diferencia se amplía: el 70 por ciento eligió salarios y empleo y apenas el 22 por ciento se inclinó por la estabilidad de precios.

Entre quienes tienen entre 16 y 29 años, el 64 por ciento priorizó salarios y empleo frente al 30 por ciento que eligió estabilidad de precios. En la franja de 30 a 44 años, el respaldo a la recuperación de ingresos llega al 74 por ciento, el registro más alto entre los grupos etarios relevados, mientras que la estabilidad de precios reúne al 20 por ciento.

En el segmento de 45 a 59 años, las respuestas vuelven a mostrar una diferencia amplia, con 64 por ciento para salarios y empleo y 29 por ciento para estabilidad de precios. Incluso entre los mayores de 60 años, donde la preocupación por la inflación tiene históricamente un peso importante, la opción vinculada con los ingresos conserva una mayoría relativa: 53 por ciento contra 36 por ciento.

Entre quienes tienen hasta primaria completa, el 59 por ciento se inclina por salarios y empleo y el 34 por ciento por estabilidad de precios. El porcentaje favorable a la primera alternativa asciende al 64 por ciento entre quienes tienen secundaria incompleta, al 68 por ciento entre quienes completaron la secundaria y al 70 por ciento entre quienes cuentan con estudios terciarios o universitarios incompletos. Entre quienes finalizaron estudios terciarios o universitarios, la preferencia llega al 68 por ciento.

¿Cómo perciben los argentinos su situación económica respecto al año pasado?

La encuesta muestra que el 60,9 por ciento de los entrevistados afirma estar peor que un año atrás, mientras apenas el 13,4 por ciento considera que está mejor. Entre las mujeres, la percepción negativa asciende al 66,3 por ciento. El resultado ayuda a explicar por qué la prioridad por recuperar salarios y empleo aparece por encima de la estabilidad de precios, incluso cuando el Gobierno logró reducir sustancialmente la velocidad de aumento del IPC respecto de los niveles registrados durante el comienzo de su gestión.

Temor al desempleo y récord de deudas: la advertencia social sobre el modelo económico

La preferencia por salarios y empleo adquiere mayor dimensión cuando se la relaciona con las expectativas de los encuestados sobre el mercado laboral. Más de la mitad de la muestra anticipa que el desempleo aumentará durante los próximos meses, de acuerdo con otro de los resultados incluidos en el estudio. La situación también se vincula con el endeudamiento familiar. El mismo relevamiento señala que el 51,8 por ciento considera que el endeudamiento de las familias será mayor durante los próximos meses. En paralelo, el 63,1 por ciento sostiene que el Gobierno debería implementar medidas o programas para ayudar a las familias endeudadas.