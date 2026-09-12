Viernes 11 de Septiembre del 2026 Vie 11 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1530
Dólar Tarjeta $1989
Dólar Blue $1545
Dólar CCL $1597.5
Euro $1750.74
Riesgo País 485
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Fernando Cerimedo

Caso Cerimedo: su ex pareja ya tiene fecha de declaración

La abogada boliviana Nadia Beller, ex pareja del ex asesor del presidente Milei, se presentará ante la fiscalía de Franco Picardi en el caso por supuesta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

11 de septiembre, 2026 | 21.27
Caso Cerimedo: su ex pareja ya tiene fecha de declaración

La expareja del ex asesor del presidente Javier MileiFernando Cerimedo, la abogada boliviana Nadia Beller, informó que declarará como testigo ante la fiscalía de Franco Picardi en el caso por supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que su testimonio será canalizado por las autoridades de Bolivia.

A través de sus redes sociales, Beller informó que "como ya había manifestado públicamente" su "voluntad de colaborar con la Justicia" y porque es "respetuosa de la ley", asistirá a la convocatoria a declarar ante el Ministerio Público.

Según la orden de citación que publicó, Beller deberá declarar el 23 de septiembre en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, como parte de un caso por defraudación, administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita y cohecho en la ANDIS que dirigía Diego Spagnuolo y en la que había trabajado la exesposa de Cerimedo, Natalia Basil.

MÁS INFO

"La ANDIS funcionó como un centro de operaciones para la canalización de pagos indebidos a determinadas empresas que, a su vez, poseían acuerdos entre sí para la distribución de ganancias", señaló el documento que la mujer publicó en sus redes.

Beller declaró que Cerimedo, ex arquitecto digital de Milei, le comentó sobre presuntos hechos de corrupción en Argentina y sostuvo que estaba dispuesta a presentar las grabaciones de dichas conversaciones.

Cerimedo está detenido en Bolivia desde el 18 de agosto y enfrenta una investigación por intento de feminicidio contra Beller, además de otra causa por presunto enriquecimiento ilícito. El martes fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en la ciudad de La Paz, desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas