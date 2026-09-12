Caso Cerimedo: su ex pareja ya tiene fecha de declaración

La expareja del ex asesor del presidente Javier Milei, Fernando Cerimedo, la abogada boliviana Nadia Beller, informó que declarará como testigo ante la fiscalía de Franco Picardi en el caso por supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que su testimonio será canalizado por las autoridades de Bolivia.

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A través de sus redes sociales, Beller informó que "como ya había manifestado públicamente" su "voluntad de colaborar con la Justicia" y porque es "respetuosa de la ley", asistirá a la convocatoria a declarar ante el Ministerio Público.

Según la orden de citación que publicó, Beller deberá declarar el 23 de septiembre en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, como parte de un caso por defraudación, administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita y cohecho en la ANDIS que dirigía Diego Spagnuolo y en la que había trabajado la exesposa de Cerimedo, Natalia Basil.

"La ANDIS funcionó como un centro de operaciones para la canalización de pagos indebidos a determinadas empresas que, a su vez, poseían acuerdos entre sí para la distribución de ganancias", señaló el documento que la mujer publicó en sus redes.

Beller declaró que Cerimedo, ex arquitecto digital de Milei, le comentó sobre presuntos hechos de corrupción en Argentina y sostuvo que estaba dispuesta a presentar las grabaciones de dichas conversaciones.

Cerimedo está detenido en Bolivia desde el 18 de agosto y enfrenta una investigación por intento de feminicidio contra Beller, además de otra causa por presunto enriquecimiento ilícito. El martes fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en la ciudad de La Paz, desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz.