La administración del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso el lunes de esta semana transferir al Banco Central bonos por el equivalente a 2.000 millones de dólares

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El Gobierno logró este viernes captar 8,4 billones de pesos en la licitación de deuda del Tesoro que alcanzó para renovar el total de deuda y captar 3.000 millones de pesos de nuevo financiamiento, aunque tuvo que resignar acortar el plazo de los nuevos títulos que tienen en promedio dos semanas menos que en la anterior licitación.

El mercado volvió a mostrar en la licitación de deuda que convocó la Secretaría de Finanzas que existen pesos de sobra y que la decisión de usarlos para dolarizar o para financiar las necesidades del Gobierno nacional depende exclusivamente del contexto político y de las expectativas que se generen sobre la capacidad de sostener el modelo monetario y cambiario.

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¿Cómo impactó la demanda de dólares en el mercado financiero?

El mercado financiero estuvo caracterizado por la fuerte demanda dolarizadora que se expresó en el pico nominal que alcanzó la divisa en el mercado de cambios el miércoles, cuando el denominado A35000, que se utiliza para liquidar las operaciones financieras, cerró en 1.515,11 pesos.

La administración del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso el lunes de esta semana transferir al Banco Central bonos por el equivalente a 2.000 millones de dólares, los denominados “argendólares” porque operan en pesos, se compran y vencen en la moneda local, pero tomando de referencia el valor de la divisa en el mercado oficial.

El mercado puso a prueba ese poder de fuego, que se complementa con la capacidad de vender contratos de dólar futuro (también se operan en pesos, pero siguen la cotización del dólar oficial) y los dólares del Tesoro, y por ahora parece que prima la idea de que el equipo económico tiene los instrumentos y está dispuesto a usarlos para contener el valor de la divisa, considerado determinante para evitar una nueva aceleración de la inflación.

Ese cambio de percepción del mercado se reflejó en la oferta de fondos que puso a disposición, por 14,17 billones de pesos, de los cuales el Tesoro tomó un total de 8,41 billones de pesos, lo que representó, según la comunicación oficial, un rollover de 103,46% sobre los vencimientos del día de la fecha.

Los 3.000 millones de pesos extra que captó la Secretaría de Finanzas se retirarán del mercado el próximo lunes, cuando se liquide esta licitación, pero no se espera que tenga impacto sobre la liquidez del sistema ni sobre la tasa de interés en pesos, que este viernes se mantuvo en 20% en cauciones a un día que puso de piso el Banco Central.

La próxima licitación de la Secretaría de Finanzas buscará renovar más de 13 billones de pesos de vencimiento de la deuda del Tesoro y más de la mitad corresponde a bonos atados a la evolución del dólar oficial, por lo que se espera que una semana antes de fin de mes vuelva a registrarse una presión en el mercado de cambios para subir el valor de referencia que se toma para liquidar ese bono.

Lecaps y cobertura inflacionaria: la preferencia del mercado

La demanda del mercado de este viernes se concentró en el instrumento a tasa fija, la Lecap con vencimiento el 13 de noviembre por 4,07 billones de pesos y un rendimiento de 2,07% de Tasa Efectiva Mensual equivalente a una Tasa Efectiva Anual de 27,88%.

También se colocaron 6.900 millones de pesos en un bono actualizado por inflación más una tasa de 5,5% y con el bono actualizado por la tasa TAMAR (que remunera los plazos fijos mayoristas) más 2,96% por 1,39 billones de pesos al 26 de febrero de 2027 y Tamar más 3,82% por 1,28 billones de pesos al 30 de julio del próximo año.

¿Cómo operaron los bonos dollar-linked?

En el caso de los bonos atados a la evolución del dólar oficial, que permiten dar cobertura frente a una devaluación, se colocaron 4.700 millones de pesos al 30 de octubre más 8,78%; 9 mil millones más 7,42% al 30 de noviembre, 2.200 millones más 7,58% al 31 de marzo de 2027 y 1.900 millones más 5,24% al 30 de junio del próximo año.

Liquidez, plazos y señal cambiaria

Para el analista de Adcap, Valentín Gómez García, “la estrategia del Tesoro se enfocó en aprovechar la elevada demanda recibida para adjudicar la mayor cantidad posible en instrumentos dollar-linked sin dar un premio excesivo, buscando canalizar parte de la demanda por cobertura de FX y minimizar así su potencial traslado al mercado cambiario”.

En la cuenta de la red social “X”, señaló que “en el resto de las curvas adjudicó principalmente lo necesario para cubrir los vencimientos, evitando una absorción significativa de pesos que pudiera generar nuevamente presión sobre la liquidez del sistema”.

Para el analista Martín de la Fuente de Bavsa, “el Tesoro optó por un rollover moderado en un contexto de liquidez abundante”, señaló que “la mayor variedad de dollar linked respecto a las últimas licitaciones” buscó “mitigar el apetito del mercado por cobertura cambiaria” y advirtió que “el plazo promedio de emisión se redujo 12 días respecto a la licitación pasada, cerrando en 131 días”.