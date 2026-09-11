Soledad Carrizo, ex diputada y vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), publicó una repudiable imagen en su cuenta de X, en la que modificó con inteligencia artificial a los dirigentes del peronismo que participaron de un homenaje a José Manuel De la Sota y los deshumanizó, transformándolos en cucarachas.

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"Les quieren hacer creer a la gente que son un peronismo diferente. Pero son los mismos de siempre: (el gobernador Martín) Llaryora, (el líder del Frente Renovador Sergio) Massa, (el diputado Juan) Schiaretti, (la senadora Alejandra) Vigo y compañía. La única diferencia es que uno ayudó a hundir un país y los otros llevan décadas haciendo lo mismo con Córdoba. Podrán cambiar el discurso, pero el modelo ya lo conocemos", publicó Carrizo a través de su cuenta.

Algunos de los mencionados aparecen en la foto publicada por la cordobesa, al igual que otros dirigentes como el auditor General de la Nación, Juan Manuel Olmos, y las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Victoria Tolosa Paz. Estos se habían reunido para un homenaje al ex gobernador De la Sota, fallecido en 2018. Todos fueron transformados en cucarachas a través de la Inteligencia Artificial en la publicación de Carrizo.

Fuertes repudios de la oposición: "Mensajes violentos y discriminatorios"

La deshumanización del adversario político fue repudiada por varios sectores de la política. "Que feo esto Soledad. Te conocí en Diputados y nunca pensé que podías tener mensajes tan violentos y discriminatorios. Pero bueno, la gente cambia... o a veces exagera para congraciarse con alguien. Prefiero quedarme con esa diputada trabajadora con la que muchas veces logramos acuerdos importantes", expresó el jefe de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara baja, Germán Martínez.

La concejal de la ciudad de Deán Funes e integrante del Frente Renovador Tania Kyshakevych acotó: "¿En qué te has convertido, Sole? De ser una diputada radical respetada, alguna vez una promesa política para Córdoba, a convertirte en la LEILA GIANNI CORDOBESA. Qué lástima. Cuidado con terminar como ella".

¿Quién es Soledad Carrizo?: De intendenta radical a armadora libertaria

Carrizo proviene de la Unión Cívica Radical, pero forma parte de los denominados "radicales con peluca". Con terminal en el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la ex intendenta de Quilino es armadora del jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, en Córdoba, colectando correligionarios de su provincia. A partir de esa sociedad, llegó al INAES en representación del Estado nacional.