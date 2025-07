Zago le pidió al Gobierno "volver al diálogo" y advirtió que "no tiene los votos" para sostener los vetos

Oscar Zago aseguró esta mañana que el gobierno de Javier Milei no cuenta con los votos necesarios en Diputados y en el Senado para blindar los vetos presidenciales. En ese sentido, en diálogo con Splendid AM 990, el diputado del MID reclamó "volver al respeto, a la conversación".

“El Gobierno tiene que volver a sentarse a la mesa de discusión, buscar consensos y trabajar mucho si quiere bloquear el veto”, recomendó Zago, tras asegurar que "los votos no están, ni en Diputados ni en el Senado". En ese sentido, remarcó la mala relación que mantiene el gobierno de Milei con los gobernadores, quienes se sienten desatendidos.

“Hay que volver al respeto, a la conversación. Sin eso, va a ser muy complicado”, enfatizó quien fuera presidente del bloque de diputados de LLA. Para concluir, Zago se refirió a los recientes dichos de Milei, que trató de "perversos" a los gobernadores: “Así no se van a conseguir los votos. No es el camino. Hay que bajar un cambio y recuperar los consensos. Si no hay respeto, no hay diálogo, y sin diálogo no hay soluciones”.