A un día del cierre de listas para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) se encuentra con una sección convulsionada. En la Sexta Sección se cruza la puja de nombres, la interna del oficialismo nacional y viejos resquemores con el PRO, socio electoral en territorio bonaerense.

Según pudo recolectar este medio, Oscar Liberman está señalado por los libertarios como quien encabece la lista de diputados bonaerenses por la Sexta Sección Electoral. En 2023, el ex candidato a intendente había quedado unos cuatro puntos por debajo del actual mandatario, el peronista Federico Susbielles. Su postulación cuenta con el respaldo del armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja .

Pero quien pugna por la candidatura en la boleta violeta es Héctor Gay, que fue intendente de Bahía Blanca entre el 2015 y 2023. El ex mandatario se presenta con el aval de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Segun supo El Destape, el bullrichismo conseguiría imponerse y frustraría las intenciones de Liberman. Bullrich desayunó el fin de semana pasado con Javier Milei en la Quinta de Olivos y no se descarta que le haya llevado este pedido.

Sin embargo, el obstaculo que tiene Gay es la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La hermana del Presidente es el cerebro electoral del Gobierno y coordinó la construcción del partido LLA junto a Martín y Eduardo "Lule" Menem y, en suelo bonaerense, a Pareja.

El argumento de Karina Milei es que el ex intendente no cumple el requisito de la "pureza libertaria" que pretende para su partido. Gay, se sabe, llegó a la intendencia de la mano del PRO. Según se comentó, no dejó el partido amarillo en buenos términos con el líder del espacio, Mauricio Macri. El ex jefe comunal le reprocha al ex presidente que en la campaña por su fallida reelección en 2019, la caravana del "Si se puede" no pasó por Bahía Blanca.

Para colmo, Gay no contaría con su ex partido para pedir un respaldo que sostenga su intención de retornar a la Cámara baja provincial. Según trascendió, no cuenta con el visto bueno de los tres negociadores designados del partido amarillo: los diputados nacionales Cristian Ritondo y Diego Santilli y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Así las cosas, LLA cerrará la lista a diputados bonaerenses por la Sexta, que tiene como municipio más fuerte a Bahía Blanca. El distrito fue azotado por dos temporales en lo que va de la gestión Milei. El Presidente hizo dos efímeras apariciones. Si bien el Gobierno nacional habilitó un fondo de $200.000 millones para la última inclemencia, el Jefe de Estado vetó la ayuda votada por las dos Cámaras nacionales para un Fondo de Emergencia por 200 millones de pesos.