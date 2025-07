Rebelión de intendentes del PRO a dos días del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires

Crece la rebelión en el PRO en rechazo al acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. A dos días del cierre de listas para las elecciones legislativas provinciales, los intendentes piden que se respete la jefatura política de los distritos que gobiernan. Las fugas del espacio amarillo ya comenzaron y se pueden multiplicar.

"Yo no voy con boleta del PRO. Lo que hicieron es una alianza con LLA y no nos dieron la posibilidad de ir como PRO", dijo este jueves el intendente de Puán, Diego Reyes, en una entrevista con Futurock. "Siempre que los intendentes del PRO hablamos, no hubo una obligación, tanto (el titular del partido, Cristian) Ritondo como los demás son conscientes de que no pueden meterse en la gobernabilidad de mi municipio. En mi caso, LLA es oposición, no puedo integrarlos a la lista", acotó.

Si bien sostuvo que no hará "alianzas por cuestión electoralista", el mandatario del distrito de la Sexta Sección Electoral desembarcará en el espacio Potencia que se referencia en María Eugenia Talerico, según informaron desde este último sector a El Destape.

Los intendentes amarillos ponen en la balanza el control de sus concejos deliberante, que los mandatarios quieren asegurar, además de colar algún nombre en las listas de diputados y senadores provinciales. En el entorno del mandamás de Junín, Pablo Petrecca, afirmaron su voluntad de estar en el entendimiento electoral con el partido de Javier y Karina Milei, aunque advirtieron que necesitan respuestas en el plano de la política local.

"Él fue parte de la mesa directiva que avaló el acuerdo. En este había compromiso y pautas. Y en ese marco se está hablando con LLA en lo local, que es lo que falta definir. Mientras esas pautas y lo que se acordó se cumplan, se avanzará. Si no es así, no está bueno. Entonces no se avanzará", advirtieron a este medio fuentes que reportan a Petrecca, que comanda uno de los distritos de la Cuarta Sección Electoral, de fuerte impronta agropecuaria.

¿Seguirán las fugas?

El resquemor también llega a otros intendentes del interior. Según el portal La Tecla, quienes también evalúan sus pasos son el vecinalista Lisandro Matzkin (Pringles, Sexta Sección Electoral) y María José Gentile (9 de Julio, Cuarta Sección). Esta última responde a la fracción del PRO que lidera el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El primo del líder del espacio, Mauricio Macri, tuvo que padecer al partido de Karina Milei como adversario en las elecciones legislativas de la Ciudad y le propinó una derrota. A Jorge Macri también responde la jefa comunal de Vicente López, Soledad Martínez. Según se consignó en este medio, todavía la dan adentro del acuerdo.

Las negociaciones de LLA y el PRO son llevadas, por el sector amarillo, por Ritondo, el diputado nacional Diego Santilli y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; y por el bando violeta, por Sebastián Pareja. Este último responde a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La mesa de negociaciones suma además turbulencias externas. El troll oficialista Esteban Glavinich (@Traductorteama) reflotó un twit del intendente de Campana, Sebastián Abella, en el que expresaba su respaldo al ex candidato a presidente de Unión por la Patria Sergio Massa en el ballotage de 2023. La fuerza de choque de las redes sociales actúa bajo mando del asesor presidencial Santiago Caputo, cuyas acciones cayeron en estos meses, a la vez que los cierres de listas empoderaron a Karina Milei y sus laderos, Martín y Eduardo 'Lule' Menem y el propio Pareja.

Como sea, desde el entorno del intendente de Campana, municipio de la Segunda Sección Electoral, confirmaron a El Destape que Abella sigue firme en el espacio. "Más allá de alguna operación, está todo encaminado para estar dentro de ese acuerdo. Estamos tranquilos, armando la lista y esperando al cierre", comentaron desde el entorno del jefe comunal y piloto de Turismo Carretera.

Uno de los primeros que anunció el éxodo de los intendentes amarillos fue el de Pergamino, Javier Martínez, que anunció que el oficialismo municipal competirá en las elecciones provinciales bonaerenses con el espacio Hechos, espacio liderado por Santiago Passaglia y Manuel Passaglia, actual y anterior jefe comunal de San Nicolás, alejándose del acuerdo LLA-PRO.

"Quiero contarles que, junto a mi equipo, decidimos sumarnos al espacio Hechos. El 7 de septiembre elegimos concejales y diputados provinciales. Es el momento de defender lo hecho y seguir trabajando por Pergamino", expresó el intendente del PRO a través de su Twitter. En ese marco informó que con Manuel Passaglia y la ex diputada bonaerense Paula Bustos van a "competir en estas elecciones desde un lugar claro: al kirchnerismo no se le gana discutiendo, se le gana con hechos".

Desde la comandancia del PRO que lidera Ritondo analizaron "las divisiones solo favorecen al kirchnerismo", a quienes le dejaron "servida la elección" de 2023 por haber ido "divididos en la provincia". "Nos parece una pena que algunos dirigentes como Javier no hayan aprendido que la unidad es el único camino para terminar con el populismo que lo único que hace es empobrecer a los bonaerenses y extorsionar a los intendentes", protestaron.