El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que "existan algunas diferencias en algunos temas" entre la secretaria general de Presidencia, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, aunque le restó importancia porque "el Presidente equilibra todo". Además, ensayó una defensa de su gestión como ministro coordinador e intentó descartar rumores sobre su salida del cargo al decir que son "operaciones políticas".

"A veces se agrandan mucho las cosas. Puede ser que existan algunas diferencias en algunos temas, pero la relación es muy buena", dijo Francos en diálogo con Radio Mitre, y agregó que es el propio Milei quien "equilibra todo". "El Presidente manda", subrayó.

Francos se refirió de esta manera al supuesto mal vínculo entre Karina Milei y Santiago Caputo, ambos parte del triángulo de hierro de confianza del presidente Javier Milei. Si bien señaló que "no es lo que se plantea" en trascendidos, también reconoció que hay "diferencias" entre ambos.

Por otro lado, también respondió acerca de rumores por su salida de la Jefatura de Gabinete. “Son todas operaciones políticas de los medios. No estoy para dejar de acompañar al Presidente durante todo su mandato", indicó.

Así, el funcionario descartó su alejamiento de la Casa Rosada y también desestimó una posible participación en listas. "El Presidente no me lo va a pedir. ¿No viste que dijo que era el mejor jefe de Gabinete de la historia? ¿Cómo lo voy a dejar si me dijo eso?", explicó.

Al volver a ser consultado sobre si seguirá siendo el ministro coordinador, remarcó: "Obvio, me quedo como jefe de Gabinete. Salvo que el Presidente me eche, pero si no me echa, me quedo", agregó entre risas.

La "defraudación" de Milei con Villarruel

También quiso restarle importancia a la fuerte interna que mantiene el presidente Javier Milei con su vice, Victoria Villarruel, y la encuadró como una "crisis política" y no una "crisis institucional". Sin embargo, aseguró que el líder libertario siente "una defraudación en algunos temas", como se observó tras las últimas sesiones del Senado. "Cuando uno espera una actitud y sucede otra siente una defraudación", resaltó, y puntualizó en que "la reconciliación depende de la vice se muestre más solidaria".

En tanto, en relación a una posible candidatura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Francos indicó que es una decisión "difícil" de tomar porque desde la Casa Rosada ponderan su rol como funcionaria. "Podría ser muy útil como senadora, pero al mismo tiempo deja un hueco, es difícil de tomar la decisión", planteó.