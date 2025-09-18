A horas de la sesión en la Cámara Alta, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad adelantó que votará a favor de la ley del reparto de los ATN. Sin embargo, se quejó de que nadie del Gobierno "lo llame" antes de la votación.

"Hoy va a quedar claro que no hay futuro sin federalismo en Argentina", dijo Abad en declaraciones a Radio Rivadavia.

Al indicar que rechazará el veto de Javier Milei al reparto de los ATN, resaltó que "la ley tiene como objetivo entender que no hay país posible sin provincias fuertes".

Pese a su posición, el senador le reprochó al Gobierno que no lo hayan llamado y lo calificó como un "grave problema de gestión política".

"Nadie me llamó por la votación de hoy. El Gobierno tiene un grave problema de gestión política y terminan con consecuencias graves. El no diálogo radicaliza posiciones", sostuvo.