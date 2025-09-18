Milei recibió a sus aliados en Olivos en plena crisis cambiaria

El presidente Javier Milei recibió este jueves a candidatos y aliados de La Libertad Avanza (LLA) en la Quinta de Olivos, con el objetivo de bajar el nuevo mensaje de campaña de cara a las elecciones para el Congreso de la Nación del domingo 26 de octubre.

En la residencia presidencial estuvieron, entre otros, el encargado de manejar la cuenta de TikTok de Milei, Iñaki Gutiérrez; el ex diputado y armador de La Libertad Avanza en Salta, Alfredo Olmedo; el director de cine Diego Recalde y el youtuber que maneja el canal Break Point, Mariano Pérez. "Tenemos al kirchnerismo del otro lado tratando de voltear al Gobierno", declaró a la prensa Mariano Pérez.

"La gente está haciendo un esfuerzo muy grande, es lo que siempre ha dicho el presidente Javier Milei. Y por supuesto que, de cara al futuro, hay que mantener ese esfuerzo, hay que no dejar que esto sea en vano, porque quiere volver el kirchnerismo y quiere volver con todo, y están intentando destruir el equilibrio fiscal y reventando el riesgo país". Consultado sobre cómo había visto a Milei, sentenció: "El Presidente está impecable".

De la primera reunión en Olivos participaron los dos primeros candidatos a diputados nacionales de cada provincia y los ocho cabezas de lista de las elecciones bonaerenses en las que La Libertad Avanza perdió por más de 13 puntos con Fuerza Patria.

El encuentro se realiza un día después de otra durísima derrota legislativa para el Gobierno: con una multitud en las calles, la Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Salud Pediátrica, y ahora el Senado deberá definir si los textos quedan firmes o no.

El segundo encuentro: jefes de campaña

Del segundo encuentro, que comenzó a las 15, participan los jefes de campaña de las 24 provincias de la Argentina. Además, están la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los armadores Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el objetivo de la convocatoria de Milei es comunicarles a sus candidatos y aliados que buscará convencer a la sociedad de "sostener el esfuerzo" económico.