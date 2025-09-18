Luego de varias meses en los que Javier Milei estuvo poco apegado a cruzar la General Paz o a hacer un viaje de cabotaje, el Presidente viajará a la provincia de Córdoba para encabezar un acto de campaña bajo la consigna "La Libertad Avanza o Argentina retrocede" y también estará presente en el 125º aniversario de la Bolsa de Comercio. En medio de la tensión con los gobernadores, el libertario no será recibido por Martín Llaryora, quien se encuentra en Europa en busca de los fondos que la Casa Rosada le negó para ejecutar obras públicas.

Tras la dura derrota en el Congreso por el rechazo a los vetos presidenciales contra las leyes de financiamiento para el Hospital Garrahan y las universidades nacionales, el Gobierno nacional vive un momento de crisis política a pocas semanas de las elecciones del próximo 26 de octubre. A modo de lanzamiento de la campaña nacional, Milei apuesta fuerte a esta provincia, donde obtuvo el 74% de los votos en el balotaje 2023. Sin embargo, sus medidas económicas provocaron una crisis que azotó el bolsillo de los cordobeses, por lo que su imagen viene cayendo en las encuestas.

La presencia del jefe de Estado se cocinó entre el diputado nacional libertario Gabriel Bornoroni, el senador nacional Luis Juez, que se convirtió en uno de los pilares de la estrategia de campaña (pese a los insultos que realiza en su contra el Gordo Dan), y el titular de la Bolsa provincial, Manuel Tagle, que integra el círculo rojo cordobés y que mantiene su apoyo firme al jefe de Estado.

Hasta el momento, está confirmado que el Presidente llegará a territorio cordobés por la mañana, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El evento en la Bolsa de Comercio se realizará a las 12, en el Auditorio Juan Bautista Alberdi, y fue confirmado por la propia entidad, que aclaró que esta vez el acto será solo para sponsors. En tanto, la cita con la militancia libertaria será en Parque Sarmiento, en la intersección entre la avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, a las 19 horas.

Milei llega en medio de la confrontación con los gobernadores, incluido Llaryora: el Presidente vetó la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El mandatario justificó la medida en la necesidad de preservarlos para emergencias en las provincias, pero lo cierto es que en los primeros ocho meses de 2025, pese a desastres como el de Bahía Blanca, solo distribuyó el 17%, y en 2024 casi no los usó. Mientras que este jueves, el Senado debatirá la ley de reparto de recursos y podría asestarle otro revés a la administración de LLA.

Por su parte, la campaña del oficialismo provincial está centrada en las redes sociales y en la realización de encuentros con representantes de distintos sectores. Este miércoles, el exmandatario y candidato a diputado del sello federal, Juan Schiaretti, cargó contra el libertario al asegurar que el actual rumbo económico está marcado por “errores groseros" que originaron "una recesión y pérdida de puestos de trabajo". Si bien Schiaretti afirmó que "el equilibrio fiscal no tiene ideología”, también advirtió por el plan que lleva adelante Milei junto al ministro Luis Caputo: “Hay un problema de cómo se avanza en el planteo, porque todo era mantener para ganar las elecciones. Milei quiere mantener la inflación lo más baja posible a los martillazos, con el dólar artificialmente bajo”, dijo en diálogo con el streaming La Voz en vivo.

Campaña electoral al rojo vivo: Llaryora, a contramano de Milei

Llaryora viajó a Londres en busca de financiamiento para infraestructura. En Europa, se reunirá con tenedores de bonos del Gobierno provincial para destrabar más inversiones que permitan el desarrollo de obras en medio de los recortes establecidos por Nación.

El desencuentro entre el mandatario cordobés y Milei será el primero de la gestión libertaria. En todas las ocasiones en las que el Presidente llegó a la provincia, el gobernador al menos mantuvo el protocolo institucional que indica la recepción en el aeropuerto provincial.

Esa imagen, que se repitió inclusive durante el último desembarco de Milei en Córdoba para la Derecha Fest, no tendrá repetición cercana. No obstante, es altamente probable que el mandatario provincial sea sustituido por la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien lo representó en las últimas convocatorias del Gobierno nacional.

Para Llaryora, la excusa del viaje a Londres calza perfecto en un momento de alta tensión con la Casa Rosada. En ese marco, el peronismo de Córdoba busca romper el tablero político y hacer una elección histórica en octubre a través del nuevo frente federal. Con Schiaretti como candidato central, el gobernador viró su discurso al segmento de votantes “decepcionados”. Se trata de electores que votaron a Milei en 2023, pero que quedaron expuestos al enfriamiento económico y no volverán a votar al oficialismo en las legislativas nacionales de octubre.