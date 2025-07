Asaltan y golpean a organizador de La Derecha Fest: "Quisieron matarme"

Uno de los organizadores de la Derecha Fest fue asaltado y golpeado mientras dormía por delincuentes que ingresaron a su casa del barrio de Villa Pueyrredón, ciudad de Buenos Aires. "Solo quisieron matarme", dijo Andrés Mego, dueño de la editorial de derecha Hojas del Sur, uno de los auspiciantes del evento libertario. La víctima contó que fue atado con una soga, tapado con una bolsa y golpeado con una mancuerna hasta desmayarse. Hasta el momento hay dos detenidos y el caso continúa siendo investigado.

"Se está buscando a los otros cuatro. Todo está siendo investigado. Jamás dije algo distinto a lo que estoy diciendo acá. Porque la verdad, cuando es clara, no necesita decoros. No vinieron a robar. Les ofrecí dinero: no les interesó. Les ofrecí llevarse las Mac: tampoco. Solo quisieron matarme", escribió Mego en su cuenta de X.

El asalto ocurrió el 16 de julio pasado, cuando seis personas irrumpieron sin forzar puertas en el domicilio de la víctima, mientras dormía. Según su relato, uno de ellos ingresó al cuarto de su hija y la "inmovilizó con un arma", sin lastimarla. "Los otros cinco se dedicaron a golpearme con brutalidad: piñas, patadas, mancuernas. Hasta dejarme inconsciente. Me pusieron de rodillas, con una bolsa de consorcio en la cara para asfixiarme. Con una soga, me apretaron el cuello. Y ahí, de rodillas, recibí el último golpe: una mancuerna de 10 kilos directo a la cabeza. Me desmayé. Supongo que creyeron que estaba muerto, y por eso se fueron", contó.

Cómo fue el asalto

De acuerdo al parte de la Policía de la Ciudad al que accedió El Destape, los efectivos de la Comisaría Vecinal 12 B constataron que no se encontraban violentados los accesos a la vivienda de Mego, quien denunció que fue sorprendido por "tres hombres que revisaron la vivienda, le robaron una computadora y lo amenazaron" y luego se dieron a la fuga en su vehículo, un Volkswagen Virtus blanco. La víctima, en su posteo en X, desestimó el robo de la computadora, aumentó a seis el número de delincuentes y detalló que recibió "45 puntos en la cabeza" por los golpes.

En su relato, Mego aseguró que se trató de un hecho para "intentar frenar" la Derecha Fest que se realizó pocos días después en Córdoba, donde asistieron referentes libertarios como Agustín Laje o el "Gordon Dan" y hasta el propio presidente Javier Milei. "Si fue un intento por apagar una causa, eligieron mal el blanco. El Derecha Fest no es una persona. Es una fuerza. Una rebelión de ideas que no se arrodillan", escribió.

En el caso, que continúa siendo materia de investigación, intervino la Fiscalía Criminal y Correccional N°29 a cargo del Lucio Eduardo Herrera ante la Secretaría Única de Luis María Pochat. "Odian ver auditorios llenos sin subsidio ni guion. Odian ver al presidente que les cambió las reglas del juego: Javier Milei, el mejor de nuestra historia, el primero en gobernar sin arrodillarse", agregó Mego en X.

Quién es Andrés Mego

Se trata de un hombre de 53 años, padre de una hija y con domicilio en Albarellos al 3000, en el barrio porteño de Villa Pueyrredón. Según su perfil de LinkedIn, hace más de 13 años que fundó la editorial Hojas del Sur, una editorial de derecha que comercializa lanzamientos como "Perón, el fetiche de las masas", "Relato roto, escenas de peronismo explícito", "El libro negro de la nueva izquierda", o "la guerra civil Argentina, los '70 que oculta la corrección política", todos escritos por militantes de las ideas de La Libertad Avanza (LLA).

En 2024 estuvo a cargo de organizar la primera edición de la Derecha Fest, que se autodenomina como el "más antizurdo del país" y que fue promocionado por el propio Presidente en sus redes sociales como una fiesta que "hará llorar a la totalidad de los periodistas ensobrados del país".