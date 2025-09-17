Marcha Federal Universitaria contra el ajuste de Milei: cómo será la movilización en Córdoba

En una jornada de tensión política, la movilización de este miércoles para rechazar los vetos de Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y se replicará en todo el país. En la provincia de Córdoba, el paro y movilización será desde las 12.30, con concentración al frente de la Facultad de Comunicación Social (FCC) en Ciudad Universitaria.

El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema público de salud y educación se profundiza en paralelo al debate legislativo en Diputados, que hoy tratará los vetos presidenciales. La protesta se anticipa masiva, con la participación de organizaciones gremiales, autoridades académicas y estudiantes dispuestos a marcar un nuevo hito en defensa de la universidad y la salud pública.

El presidente Milei vetó una ley que que garantizaba los fondos necesarios para que las facultades no colapsen, las cátedras funcionen, los salarios recuperen su atraso respecto de la inflación acumulada y los alumnos puedan estudiar en condiciones dignas. “No a los vetos, Sí a la Universidad y la Salud Pública”, será la consigna que englobará a la marcha.

En territorio cordobés, el inicio de la marcha será a las 13 desde el Monumento de la Reforma, para luego tomar por Plaza España por la avenida Hipólito Irigoyen hasta Obispo Trejo (frente al Arzobispado), donde está previsto que se realice el acto central a las 15.30. La marcha tendrá ocho columnas y será encabezada por las autoridades de la Universidad de Córdoba (UNC), entre otras, seguido de gremios Fuc, Adiuc, Gremial San Martín. También los colegios preuniversitarios y facultades; organismos de ciencia; organizaciones de la salud y otros gremios educativos.

Las universidades reclaman la plena vigencia del proyecto aprobado por las dos Cámaras del Congreso y tienen todos los ojos puestos en la decisión de las y los legisladores. “El objetivo y la mirada está puesta en el comportamiento de los diputados que no sabemos qué votarán. Y muchos de ellos no nos dieron la posibilidad de recibirnos para argumentar por qué votar por las universidades, principalmente el bloque de La Libertad Avanza”, dijo la secretaria General de la Asociación de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), Leticia Medina.

“Estamos respondiendo con lo que habíamos previsto: nuevas medidas de fuerza y marcha federal”, añadió Medina en declaraciones para La Voz del Interior. En 2024, el monto destinado a financiar el presupuesto universitario no se aprobó. Las universidades públicas tuvieron las mismas cifras de inversión que en 2023. Si bien entre 2024 y 2025 aumentó un 27% el gasto en mantenimiento y funcionamiento de las instituciones académicas, el salario docente cayó un 40%. “Perdimos a varios docentes muy valiosos. También a investigadores que se apartaron de la ciencia argentina”, expresó la secretaria gremial.

Movilización universitaria en Córdoba contra el veto de Milei: también marchan los científicos

A la marcha y paralización se suman los investigadores y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Inti, Inta, entre otros organismos nacionales.

“La desfinanciación de las universidades no solo impacta en la educación universitaria sino también en el desarrollo científico porque la mayoría de nuestros institutos están en universidades”, expresó la directora de Conicet Córdoba, Mónica Balzarini, también en diálogo con La Voz. Además, explicó que los investigadores también son docentes de las universidades y sufren la caída del 30% del poder adquisitivo de los salarios.

De acuerdo con un informe del grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), las distintas reparticiones sufrieron en 2024 recortes sin precedentes, que ponen en peligro su propia existencia: el presupuesto del Conicet cayó un 20,8%, el ex MINCyT se retrajo un 40,6%, la CNEA cayó un 28,8% y el INTA un 23,6%. Pese a que recibió un giro de fondos en los últimos días del año, la Conae cayó un 17,3%.