Caputo defendió las bandas cambiarias: "Vamos a vender hasta el último dólar".

En medio de la crisis cambiaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, negó que el Gobierno nacional vaya a eliminar el sistema de flotación entre bandas. "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda", expresó el funcionario en el canal de stream Carajo.

"Confiamos plenamente en el programa y no nos vamos a mover del programa. Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda", expresó Luis Caputo, quien consideró: "El programa se diseñó así para que los dólares, tanto del Central como los que hemos comprado, sirvan para defender el techo de la banda". "Es un programa sólido", declaró y prosiguió: "Hay un ataque político como probablemente yo no he visto nunca, no se si alguna vez en la historia habrá pasado. Combinado con una situación macroeconómica muy sólida que Argentina no tuvo nunca".

Caputo opinó que "al no haber más emisión de pesos está muy bien capitalizado el Banco Central". "Hay suficientes dólares para todos", explicó, antes de insistir con que este es el esquema en el que se acordó en su momento" y añadir: "No va a haber ningún cambio".

"Vamos a seguir siempre defendiendo la banda cambiaria, porque eso es lo que acordamos con el Fondo y porque el programa es sólido, y porque además no tendría ningún sentido no hacerlo. Nosotros no somos de mirar esto, pero a los que les gusta mirar el tipo de cambio real bilateral históricamente alto", agregó Caputo.

Caputo defendió las bandas cambiarias: "Vamos a vender hasta el último dólar".

La "preocupación" por los bonos

El ministro de Economía dijo entender "la preocupación por el lado de la gente que tiene bonos" y reveló: "Suponíamos que en enero no íbamos a tener refinanciamiento. La realidad es que desde hace dos o tres meses que estamos trabajando para poder garantizar el pago de los vencimientos de los bonos de enero".

"En las próximas semanas vamos a poder decir que vamos a garantizar los pagos de enero y, si nos va bien, de julio del año que viene también", agregó titular de la cartera económica en Carajo.