Jonatan Viale le soltó la mano a Milei tras la suba del dólar: "Era más barato no vetar"

Qué dijo el periodista Jonatan Viale tras la suba del dólar y el rechazo de los vetos.

El periodista Jonatan Viale tuvo un duro análisis sobre el Gobierno de Javier Milei tras la suba del dólar de este jueves 18 de septiembre. Aludiendo a los millones que el Banco Central vendió para contener la cotización, el conductor de TN comenzó preguntándose: "La gran pregunta es si el mercado le soltó la mano. El dato más importante es que el Banco Central tuvo que vender casi 400 millones de dólares para que el dólar no llegue a 1500 pesos".

"La pregunta es qué va a pasar mañana, porque 379 millones de dólares un día lo podés permitir, pero no puede ser todos los días. Recién hacíamos una cuenta afuera del aire. ¿Cuánto costaba la Ley Garrahan para todo 2025? 89 millones de dólares. Tal vez era más barato no vetar", sentenció Jonatan Viale, en alusión a los vetos (rechazados por Diputados) del presidente Milei al Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica.