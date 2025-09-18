El Mago sin Dientes criticó a la gestión de Milei.

Pablo Cabaleiro, más conocido como el "Mago sin Dientes", hizo acto de presencia este jueves frente a la Quinta de Olivos pidiendo que Javier Milei lo reciba y dialogar con él respecto a la situación del país. Esto llamó la atención de numerosos medios, que se atestaron en el lugar y le prestaron sus micrófonos al mediático artista.

Allí, expuso que no está teniendo éxito en su petición de entablar conversación con el Jefe de Estado, denunciando que si pudieron hacerlo "influencers y tuiteros", expresando que le gustaría acercarle "lo que dice la gente" respecto al momento actual del país, lamentando que muchos ciudadanos hoy "no puedan llegar a fin de mes", algo que "con otros gobiernos no pasaba".

¿Qué dijo el Mago sin Dientes sobre Milei?

En primera medida, Cabaleiro manifestó: "Quiero tener esa posibilidad como ciudadano y como votante de que me escuche, porque yo quiero lo mejor para el país. Hoy vi que estaban ingresando muchas personas, influencers, tuiteros. Yo humildemente quiero que me reciba como votante y la verdad quiero que me escuche, sinceramente quiero que la Argentina salga adelante, me gustaría que todos nos pongamos a trabajar porque hoy por hoy yo lo que quiero es que haya consumo, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga para comer, que la gente pueda llegar a fin de mes".

Respecto a qué fue lo que le dijeron en Olivos, expuso: "Me dijeron que espere y ahora voy a esperar. El otro día también quise tener la posibilidad de también transmitirle. Yo camino el Conurbano, camino la Provincia de Buenos Aires y yo lo voté, confío en lo que para mí este Gobierno está haciendo, pero hay cosas que no me gustan. Por ejemplo que la gente no pueda llegar a fin de mes no me gusta y esto con otros gobiernos no pasaba".

El Mago sin Dientes siempre estuvo vinculado estrechamente al Pro.

"Soy un ciudadano, le puedo decir lo que dice la gente, que escuchen a la gente. Puse mi voto de confianza porque quiero ver la Argentina adelante, si todos se unen, pero veo que cada vez están más desunidos", sostuvo. Además, le espetó al primer mandatario: "Acá hay un presidente que fue electo porque hubo un espacio que lo apoyó, el PRO. Yo soy del PRO de primera ola, cuando el PRO era un partido chiquitito, y ese partido chiquito yo empecé votándolo y en esta elección yo entré al cuarto oscuro y no estaba la boleta".