El Mago sin Dientes volvió a criticar a Milei: "Yo quise"

Después de ir a la Casa Rosada, El Mago sin Dientes volvió a criticar a Milei.

Después de su visita a la puerta de la Casa Rosada, El Mago sin Dientes volvió a criticar al presidente Javier Milei. Qué dijo este miércoles en diálogo con Radio Mitre.

"Te soy sincero. Yo soy un votante de este gobierno porque el partido al cual yo me afilié hace 20 años me dijo que hay que apoyar a este gobierno y como nuestra candidata a presidente no alcanzó la cantidad de votos en su momento", dijo El Mago sin Dientes, al recordar la derrota de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las elecciones presidenciales de 2023.

Luego, el artista vinculado al PRO contó: "El votante del PRO tenía que acompañar a quien hoy es el presidente". "Yo quise formalmente hablar con el Presidente, que me pueda escuchar", continuó, al dar detalles sobre su intento de ingresar a la Casa Rosada. "Quiero transmitirle sinceramente el mensaje que quizás no le están transmitiendo los que hoy me representan a mí", explicó.

"Yo camino la Provincia, camino las calles, camino la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy un laburante", prosiguió El Mago sin Dientes, quien sentenció: "La gente hoy no llega a fin de mes". Asimismo, agregó, en dirección a Milei: "Esto es cuestión de lógica. Dale a la gente lo que necesita y la gente va a seguir apoyando a este cambio".

Su tristeza por el momento del PRO

Además, El Mago sin Dientes habló sobre la tristeza que le genera la situación actual del PRO. "Estuve muy triste al momento de entrar al cuarto oscuro. Porque cuando entré, la boleta amarilla, la que me representa, esa boleta del PRO, no estaba", declaró y lamentó: "En esta oportunidad fue la primera vez en 20 años que voy a votar que un partido como el PRO no estaba". "Si yo voté a este gobierno, yo quisiera que los que hoy me están representando del partido al que yo estoy afiliado tengan lo que tengan que tener", concluyó.