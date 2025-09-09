Todo lo que rodea a La Libertad Avanza y el PRO se encuentra abatido por la contundente derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Y uno de los intelectuales orgánicos del partido amarillo no iba a ser la excepción: el Mago Sin Dientes se fue hasta la puerta de la Casa Rosada para reunirse con Milei, que horas antes había inaugurado la flamante mesa política con su gabinete de siempre.