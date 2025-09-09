Todo lo que rodea a La Libertad Avanza y el PRO se encuentra abatido por la contundente derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Y uno de los intelectuales orgánicos del partido amarillo no iba a ser la excepción: el Mago Sin Dientes se fue hasta la puerta de la Casa Rosada para reunirse con Milei, que horas antes había inaugurado la flamante mesa política con su gabinete de siempre.
Indignado, el Mago sin Dientes fue a la Rosada para reunirse con Milei: "¿Dónde está el PRO?"
El artista conocido por sus presencias en el bunker del PRO habló con los medios sobre la derrota electoral de LLA y reveló qué le dijo el Gobierno nacional.
09 de septiembre, 2025 | 16.23
