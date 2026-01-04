Desde Formosa rechazaron el cierre de la ANDIS y lo vincularon a un intento para encubrir actos de corrupción

Tras la notificación del Gobierno nacional de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desde Formosa criticaron la resolución y apuntaron que es una estrategia para tapar la corrupción que complicó al ex titular Diego Spagnuolo; la secretaria de Gobierno, Karina Milei; y el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“El Gobierno nacional resolvió desmantelar la ANDIS, que se vio envuelta en actos de corrupción, coimas y supuesto robo de recursos para medicamentos, con la hermana del presidente Milei presuntamente siendo parte de todo esto, limitándola a un espacio del Ministerio de Salud”, expresó el jefe de Departamento de Educación Especial, Gustavo Miers, en declaraciones con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Hace pocos meses, el Gobierno de Javier Milei decidió eliminar las pensiones por discapacidad, que no solamente refiere al beneficio económico, sino que forma parte de la prestación integral en el que se ofrece obra social de asistencia sanitaria y en consecuencia, la importancia de la Agencia Nacional de Disccpacidad. Por ello, el funcionario calificó como “nefasta” dicha decisión política y reprobó contundente que “se convierte en una medida anticonstitucional, vulnerando y rompiendo acuerdos con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad”.

En este mismo sentido, Formosa había sido la primera provincia en lograr la restitución y el pago de las pensiones en todo el país.

Formosa y su política en discapacidad

Miers contrastó con las políticas del actual Gobierno nacional y detalló con las que lleva adelante el Gobierno de Formosa. “Aquí se erige el Modelo Formoseño, liderado por nuestro gobernador Gildo Insfrán, siendo un faro de garantías de derechos, de manera integral, con el modelo de igualdad de oportunidades, equidad territorial, plena inclusión y con justicia social, donde nadie queda afuera, sobre todo, los que más necesitan”, detalló.

En el país “tenemos dos modelos totalmente opuestos: el de abandono, retroceso, discriminación y quita de derechos de Milei, y el de garantía de derechos, cuidado integral, de igualdad de oportunidades y de amor del gobernador Insfrán”, diferenció.

Un abordaje integral

Desde del departamento, destacaron que “la discapacidad no puede limitarse a una cuestión de salud, ya que está atravesada por la educación, el trabajo, la salud, el transporte y la recreación”. En este sentido, se denunció que hay un retroceso en materia de derechos: "Se vuelve a un paradigna ya superado: el modelo médico que reduce a la persona a diagnósticos, déficits, ignorando el contexto social, económico y territorial en el que desarrollan su vida. Son sujetos de derechos y no objetos de asistencia".

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU es un tratado internacional que protege la dignidad y los derechos humanos de las personas con discapacidad, en la que se promueve su inclusión y su plena participación en la sociedad, prohibiendo la discriminación y garantizando su igualdad ante la ley, enfocándose en derechos a la educación, trabajo, vida familiar, acceso a la información y participación política.