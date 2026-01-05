Batallas por derechos de autor contra IA entran en año crucial: cortes EEUU sopesan el uso legítimo

FOTO DE ARCHIVO: Una pantalla dice "IA" en referencia a la inteligencia artificial durante el primer día de "Autonomía e IA" de Rivian, que muestra los avances en tecnología de conducción autónoma, en Palo Alto, California

La extensa lucha ‍legal sobre la enorme cantidad de material protegido por derechos de autor que copian las empresas tecnológicas para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial podría entrar en una fase decisiva en 2026.

Tras una ‍serie de nuevas demandas y un acuerdo histórico ⁠en 2025, el nuevo año promete traer una oleada de sentencias que podrían definir cómo se aplica la legislación estadounidense sobre derechos de autor a la IA generativa.

Lo que está en juego es si empresas como OpenAI, Google y Meta pueden ampararse en la doctrina legal del uso justo para eximirse de responsabilidad, o si deben reembolsar a los titulares de los derechos de autor, lo que podría costar miles de millones de dólares.

El conflicto se agudizó el año pasado. The New York Times, Disney y otros grandes titulares de derechos de autor presentaron nuevas demandas, y los autores llegaron a un acuerdo con Anthropic por valor de 1.500 millones de dólares, el mayor pago por derechos de ‌autor de la historia de Estados Unidos.

Por primera vez, los jueces federales también empezaron ⁠a decidir si el entrenamiento generativo de IA puede considerarse uso ⁠legítimo, que permite el uso limitado y no autorizado de material protegido por derechos de autor en determinadas circunstancias. Las primeras sentencias fueron dispares, lo que subraya la incertidumbre tanto para los titulares de derechos de autor como ‍para la industria tecnológica.

SENTENCIAS DIVIDIDAS

Los demandados en casi todos los casos han alegado que sus sistemas de IA hacen un uso legítimo de material protegido por derechos de autor al ⁠transformarlo en algo nuevo.

En junio, el juez de distrito ‌William Alsup de San Francisco calificó de "transformación por excelencia" el uso que hace Anthropic de los libros para entrenar la inteligencia artificial, dando la razón a la empresa en un factor clave del uso legítimo. La ley de derechos de autor "pretende promover obras originales, no proteger a los autores de la competencia", escribió.

Pero Alsup también declaró responsable a la empresa por almacenar millones de libros pirateados en una "biblioteca central" no vinculada a la formación, ‌una medida que ‌expuso a Anthropic a una responsabilidad potencial de hasta un billón de dólares antes de llegar a un acuerdo en diciembre.

Dos días después, el juez Vince Chhabria, también de San Francisco, falló a favor de Meta en un caso similar, pero advirtió de que la formación en IA "en muchas circunstancias" no se consideraría uso legítimo. Expresó su preocupación por que la IA generativa pudiera "inundar el mercado" ​de contenidos, socavando los incentivos para los creadores humanos, un objetivo central de la ley de derechos de autor.

Alsup desestimó los temores de daño al mercado, comparándolos con quejarse de que "formar a los escolares para que escriban bien" crea competencia. Chhabria, en cambio, considera que la IA generativa es una amenaza potencial para los mercados creativos.

LO SIGUIENTE

En 2026 están previstas o es probable que se celebren más vistas sobre los litigios entre Anthropic y los editores de música, Google y los artistas visuales, Stability AI y el generador de música de IA Suno frente a los principales sellos discográficos.

Las nuevas sentencias ‍podrían aclarar cómo se aplica el uso justo a la IA o profundizar la incertidumbre, y podrían ayudar a determinar si las empresas de IA disfrutarán de amplias protecciones de uso justo o se enfrentarán a un régimen de licencias que reconfigure la economía de la industria.

En tanto, algunos de los principales titulares de derechos de autor han llegado a acuerdos de licencia con empresas tecnológicas centradas en la IA, trazando un camino más cooperativo para resolver estas disputas.

Además ​del acuerdo histórico de Anthropic sobre la demanda colectiva, Disney acordó en diciembre invertir 1.000 millones de dólares en OpenAI y permitir a la empresa utilizar personajes de Disney en su generador de video de IA Sora. Warner Music también resolvió ​sus demandas contra Suno y Udio, creadores de música por IA, y acordó lanzar plataformas conjuntas de creación musical con ellos en 2026.

Thomson Reuters, empresa matriz de Reuters News, concedió a Meta la licencia de ⁠contenidos de Reuters para sus sistemas de IA en 2024. Thomson Reuters también está inmersa en una disputa sobre derechos de autor con su antiguo competidor de investigación jurídica Ross Intelligence por el supuesto uso indebido de material de Westlaw de Thomson Reuters en el entrenamiento de IA.

Con información de Reuters