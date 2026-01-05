Museo del Louvre de París abre, pero algunas partes permanecen cerradas por huelga del personal

Varias personas entran al Museo del Louvre durante una jornada de huelga de su personal, en París, Francia.

El Museo del Louvre de París, afectado por ‍un robo ⁠de joyas en octubre y por un conflicto laboral, abrió sus puertas el lunes con tres horas de retraso, pero algunas partes permanecían cerradas por una huelga de sus trabajadores.

El ‌personal se reunió a ⁠primera hora ⁠del día para decidir si reanudaba la huelga continua en protesta ‍por las condiciones salariales y laborales. La protesta ⁠comenzó el mes ‌pasado, pero se desconvocó el 19 de diciembre, antes de las vacaciones de Navidad.

El Louvre es el museo ‌más ‌visitado del mundo, pero se ha visto afectado por el robo de octubre, cuando cuatro ladrones ​se llevaron joyas por valor de 102 millones de dólares. Las joyas siguen desaparecidas.

También se ha visto afectado por recientes problemas de infraestructura, como una fuga ‍de agua que dañó libros antiguos, poniendo de manifiesto el estado de deterioro del museo.

Los sindicatos afirman que el personal ​del Louvre está sobrecargado de trabajo y mal gestionado, y reclaman ​más contrataciones, aumentos salariales y un mejor uso del ⁠dinero del museo.

Con información de Reuters