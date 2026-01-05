El gesto de Franco Colapinto con Bizarrap que pudo haberle costado caro en la Fórmula 1: “Prohibido”

Bizarrap fue patrocinador de Colapinto.

No hay dudas de que Bizarrap es una de las grandes amistades que tiene Franco Colapinto, que recibió incluso apoyo económico del músico para mantenerse a flote en su camino a la Fórmula 1. De ahí que el DJ sea un personaje recurrente en el paddock desde el debut del pilarense con Williams en el GP de Italia 2024, incluso ahora que se encuentra más consolidado con Alpine, que ya lo confirmó como titular para este 2026.

Ahora bien, el cariño que el piloto argentino le tiene a BZRP ha llevado a que realice algunas acciones que resultarían polémicas dentro de la máxima categoría y que incluso podrían ser motivo de sanción. Así lo contó “Biza” en una reciente conversación que mantuvo con Davoo Xeneize en stream, donde contó una anécdota de lo sucedido durante el GP de México del año pasado, cuando Colapinto promocionó su nuevo calzado.

Para esa fecha, el productor le había obsequiado a su amigo las nuevas zapatillas FORUM2000 BZRP, realizadas en colaboración con Adidas, y Franco no tuvo la mejor idea de mostrar su adquisición durante el desfile de los pilotos. “Colapinto estaba dando una nota y a propósito muestra las zapatillas. Después, en el Drivers Parade, hace algo que está prohibido, que es sacar la pata por afuera para que se le vean las zapas”, contó Bizarrap.

Por otro lado, el DJ también señaló que Franco se había vuelto verdaderamente un fanático de las zapatillas, a tal punto que no tardó mucho tiempo en desgastarlas por el uso. “Le tuve que mandar otro par porque ya las primeras las había usado un montón”, agregó Bizarrap, que tiene toda una colección de ropa que va desde gorras, pantalones y camperas.

El calendario de la F1 2026

No habrá que esperar demasiado para volver a sentir que se avecina una nueva edición de la Fórmula 1, ya que las escuderías presentarán sus nuevos monoplazas en la segunda mitad de enero, antes de la pretemporada que comenzará en Barcelona del 26 al 30 de dicho mes a puerta cerrada. Esas no serán las únicas pruebas, ya que Baréin será sede de otras dos sesiones, programadas para realizarse del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Tras eso, la F1 2026 comenzará en marzo, tal como lo indica el calendario:

"Biza" dejó de patrocinar a Franco en 2025 por los costos de Alpine.