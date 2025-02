Milei insultó nuevamente a periodistas: "Pedófilos virtuosos"

El presidente Javier Milei volvió este lunes a atacar a tres periodistas durante un reportaje televisivo. Mientras acusó al periodista Ernesto Tenembaum de ser "un defensor de pedófilos virtuosos" que "consumen pornografía infantil", aseguró que su colega Pablo Duggan respaldó un supuesto fallo judicial que desacreditaba un abuso sexual porque "la luz estaba apagada". También trató al periodista Luis Novaresio como "una persona muy limitada que nunca pudo pensar afuera del molde del wokismo".

"¿Los pedófilos virtuosos sabés quiénes son? Son los pedófilos que tienen este sentimiento de querer abusar de los menores pero que entonces se contienen y solamente consumen pornografía infantil, como si no tuvieran esos chicos siendo abusados. Bueno, el señor Ernesto Tenembaum defiende a los pedófilos virtuosos", dijo Milei durante una entrevista a La Nación+.

Segundos antes, el Presidente también se despachó contra el periodista Pablo Duggan, a quien le achacó haber defendido el fallo del exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en el "Caso Tiraboschi".

"Defiende a Zaffaroni en ese fallo diciendo que no hay abuso porque la luz está apagada. Yo quisiera saber si uno de tus hijos estuviera involucrado en esa situación y que venga Duggan y te diga que no, no es delito porque la luz estaba apagada", se quejó Milei.

Además, el economista libertario calificó al periodista Luis Novaresio de "muy limitado" y lo acusó de "mentir abiertamente".

"El caso más aberrante es el señor Luis Novaresio, en una entrevista con Tenembaum, diciendo que yo dije cosas que literalmente no dije, mintiendo abiertamente. Casi te diría que su ataque sistemático, dado el ataque que ha tenido durante los últimos años hacia mi persona, aceptando cualquier tipo de mentiras, acusándome de cualquier tipo de aberraciones, yo podría decir que él es un heterofóbico", planteó.