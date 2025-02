Tras ser expulsado de Las Fuerzas del Cielo, el autodenominado “brazo armado” del presidente Javier Milei, el influencer libertario Marco Palazzo calificó esa decisión como un “error no forzado” que sucedió porque cree “caerle mal” a uno de los líderes del grupo. Pese a decir que “se agarraron de cualquier cosa” para echarlo y a recordar que “el enemigo es otro”, anticipó que desde ahora hará “otro tipo de contenido” hasta que baje la espuma. “Soy liberal pero no boludo”, resaltó en diálogo con El Destape.

Mientras cientos de miles de personas desconcentraban de la masiva marcha antifascista del sábado pasado, la cuenta de X de Las Fuerzas del Cielo anunciaba que el joven de 22 años estudiante de periodismo de la UADE quedaba afuera del grupo. “Le falla fuerte, no podemos arriesgar nuestro movimiento permitiendo gente así dentro”, argumentaba en esa misma publicación el usuario Lucas “Sagaz” Luna, referente de La Libertad Avanza (LLA) en Tres de Febrero, uno de los directores de la empresa Intercargo y muy cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

"Este pibe, Sagaz, ya venía bardeando. Él pone ‘queda proscripto’. Después el Gordo Dan dice lo mismo. Creo que el comunicado lo hace Sagaz”, explica a El Destape el libertario expulsado. Al contar su versión, Marco subraya que él no formaba parte de ningún grupo pero que sí apoya al Gobierno porque considera a Milei como su “héroe”. Marco se hizo conocido en redes sociales luego de que fuera invitado como estudiante a una de las conferencias de prensa de Manuel Adorni, donde se ganó -a fuerza de retuits y viralización de su pequeña intervención- el respeto de los principales referentes virtuales del partido de los Milei.

Los motivos por los que lo echaron

Pero ahora, tanto "Sagaz" Luna como Daniel Parisini, alias Gordo Dan -el tuitero con más llegada a Casa Rosada, líder de Las Fuerzas del Cielo y cara más visible del canal de stream libertario Carajo- le recriminan a Marco haber dicho que su provocación en la asamblea LGBT+ en Parque Lezama generó luego la masiva convocatoria a la marcha.

“Si no fuera por la cobertura periodística que hice la semana pasada y la agresión que sufrí por el mero hecho de ser libertario, el tema hubiera quedado en la nada y hoy no marchaba nadie”, decía en un video que luego decidió borrar. Horas después, la cuenta de Las Fuerzas del Cielo publicó una imagen con su cara y la frase "excomunicado". "Defendemos una causa justa y noble, muchísimo más grande que cada uno de nosotros. Las personas somos meros instrumentos en esta causa. Aquellos que no lo entiendan no tienen lugar en este movimiento", dice la publicación.

El macartismo libertario

Todos los mensajes de esta cuenta tienen el mismo modus operandi: exhibir rostro, nombre y apellido de determinado dirigente político, funcionario, periodista o personaje público que tuvo algún tipo de mal desempeño o declaración suficiente para tener la entrada prohibida a Las Fuerzas del Cielo.

Para Marco, ser escrachado y apartado de esa manera fue “un error no forzado” ya que se “agarraron de cualquier cosa” para desligarlo del selecto grupo libertario. Él sospecha que hay otros motivos detrás. “Creo que le caigo mal a este Sagaz. Pero no me interesa caerle bien a todos. Soy periodista. Existen las peleas entre primos y hermanos. A Fran Fijap también lo putean, a mi me putean. Y sin razones”, agregó.

Sin embargo, quiso dejar en claro que no se lo toma “personal” porque los “re apoya” y que, pese a todo, no tiene “ningún problema” con ellos. “El enemigo es otro. Lo único que hice fue apaciguar y calmar todo”, aseguró.

No habrá más penas ni provocaciones

Consultado sobre si seguirá o no yendo a protestas opositoras a realizar el mismo tipo de coberturas, Marco admitió que no va a ir más a las que realice el colectivo LGBT y que por ahora hará “otro tipo de contenido” para su canal. “Soy liberal pero no boludo, voy a esperar que se calme un poco todo”, lanzó.

Desde que trascendió su expulsión, Marco mantuvo sus redes sin publicaciones durante dos días, hasta que hace unas horas subió un video con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla de Caseros en 1852.