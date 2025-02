El ataque de Patricia Bullrich a la Marcha LGBTQ+: "El país que no queremos"

La Ministra de Seguridad de la Nación atacó la Marcha LGBTQ+ en una entrevista con Luis Majul en LN+: "No queremos".

La marcha LGBTQ+ que tuvo lugar el pasado sábado 1 de febrero a lo largo de todo el país tras las repudiables declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro de Davos generaron diversas respuestas por parte de representantes del Gobierno. Luego de que el Jefe de Gabinete Guillermo Francos cuestionara la movilización al considerar que "no fue significativa", este lunes por la noche se sumó a los ataques Patricia Bullrich, quien estuvo en una entrevista junto a Luis Majul por LN+.

La Ministra de Seguridad de la Nación se refirió a la manifestación del Orgullo Antifascista y Antirracista como "el país que no queremos": "Es el país del 'vale todo', de mostrarse frente a los chicos en una marcha así, de generar insultos", declaró. Ante la pregunta de Majul acerca de qué cosas no le gustaron, la funcionaria mencionó "el uso de los conceptos tergiversados" como "el fascismo". Días atrás, Milei apuntó en su discurso en Davos contra quienes "enarbolan la bandera de diversidad sexual" y acusó a las personas que difunden la ideología de género de ser "pedófilas".

Francos atacó a la marcha antifascista del 1 de febrero: "No fue significativa"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la marcha antifascista que se manifestó el sábado contra el presidente Javier Milei por sus expresiones homofóbicas. Para el funcionario "no fue significativa" y los "argentinos no le prestaron atención. Además dijo que fue "muy politizada".

"Me parece que fue una expresión de un grupo de la sociedad por otros grupos polìticos que como siempre aprovechan estas expresiones que en este caso fueron en contra del Presidente de la Nación. No me parece que haya sido una marcha más significativa contra del otro lado todos los argentinos no le prestan atención a estas marchas que son completamente politizadas", afirmó Francos en Radio Mitre.

Pese a que Javier Milei vinculó la pedofilia con la homosexualidad, Francos: "Lamento mucho que se haya utilizado esto cuando de ninguna manera ni el presidente, ni ningún funcionario del gobierno tiene una actitud fóbica que sabemos que existe indudablemente".

De forma insólita, el jefe de Gabinete dijo que leyó y releyó el discurso de Milei. "No encontré de ninguna manera que él haya expresado algo contra ese sector". En su discurso en Davos, Milei había dicho: "Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos", afirmó Milei.