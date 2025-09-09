Luego de la aplastante derrota que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses, el presidente Javier Milei encabezará este martes por la mañana una mesa política en la que asistirán su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero Manuel Adorni. Pese a este intento por reordenar el Gabinete tras el cimbronazo electoral, continúan las internas dentro del partido al conocerse que el titular de LLA en Buenos Aires, Sebastián Pareja, ninguneó a los tuiteros libertarios encabezados por el Gordo Dan y los calificó como "exagerados" que "atentan contra la gente que elige el presidente".
Milei encabeza su nueva mesa política, mientras recrudece la interna libertaria
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
El Presidente busca alinear la estrategia de Casa Rosada con sus más altos funcionarios mientras siguen los cruces entre el armador libertario en Buenos Aires, Sebastián Pareja, y los tuiteros liderados por el Gordo Dan.
Hace 1 hora
Radiografía económica del año electoral: recesión, salarios a la baja y ganancias de pocos
El rumbo económico priorizó bajar la inflación, pero el costo se refleja en desempleo, estancamiento y una distribución cada vez más desigual. ¿Quiénes pierden y quiénes ganan en el modelo libertario?
El escenario económico pre-electoral puso sobre la mesa el impacto de un modelo que priorizó sostener la desaceleración de la inflación pero a costa del fuerte deterioro de indicadores clave de la economía real. En este marco, la economía se acerca a octubre amenazando con una recesión, mientras se agrava la crisis del mercado laboral con menos empleo, más precariedad y caída de los ingresos, y pierde dinamismo el crédito que amenaza a un ya golpeado mercado interno. Sin embargo, en la vereda de enfrente, la elite empresarial se beneficia de la crisis con ganancias desmedidas de su cúpula.
Hace 1 hora
Los varones jóvenes se alejan de Milei: es la economía, estúpido
Las primeras hipótesis apuntan a que los dos millones de votos que LLA perdió entre 2023 y el domingo pasado se explican por la ausencia del otrora núcleo duro libertario. Milei les prometió revisar la estrategia política, pero lo que los alejó fue la crisis económica.
Temprano en la mañana del domingo los peronistas que recorrían la Primera Sección Electoral (norte del conurbano bonaerense) advertían un dato llamativo: no se veía a varones jóvenes de clase medias baja y baja yendo a votar. Ya había sido notoria la ausencia de ese grupo etario durante la campaña, por lo que las suspicacias empezaron a ser acompañadas por sonrisas. ¿Era posible que el núcleo duro, la base monolítica de apoyos de Javier Milei, los que lo hicieron presidente en el 23, no estuviera yendo a votar? Los llamados se empezaron a cruzar de escuela a escuela. La encuesta abarcaba a fiscales generales y hasta policías: “¿Están viniendo los pibes jóvenes a votar?” La respuesta en todos los casos: no. Con ese dato en la mano, sobre el mediodía, el peronismo se empezó a envalentonar.
Hace 1 hora
Con la denuncia de espionaje ilegal el gobierno internacionalizó su crisis política
El gobierno se metió en un conflicto diplomático por querer contrarrestar el escándalo de los audios de las coimas con una insólita denuncia de espionaje ilegal. Rusia citó al embajador argentino para que brinde explicaciones por la acusación de que hubo espías rusos haciendo tareas de inteligencia ilegal en Casa de Gobierno. Y en Uruguay la clase política reaccionó ante la denuncia del ministerio de Seguridad contra el canal de stream uruguayo Dopamina por difundir audios de Karina Milei.
Tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei internacionaliza su crisis política y se involucra en un conflicto diplomático por querer contrarrestar el escándalo de los audios de las coimas con una insólita denuncia de espionaje ilegal que amplió en los últimos días. Las novedades llegan desde Rusia y Uruguay.
Hace 1 hora
Recesión local y aranceles de EEUU: Aluar redujo más de 90% sus ganancias
En el primer semestre del año la ganancia neta fue de $13.115 millones, un 92,2% por debajo de igual período del año pasado (cuando ya había disminuido el resultado a la mitad contra 2023). La empresa esgrime impacto inflacionario con dólar atrasado y menos ventas en el mercado local.
Es, junto con Techint, una de las empresas siderúrgicas más grande el país. La empresa Aluar, que este año cumplió 51 años de operaciones en el país, registró en el segundo semestre de este año un margen operativo sustancialmente bajo. El más acotado del último lustro. Según el balance presentado ante las autoridades de la Bolsa de Comercio porteña, la firma Aluar Aluminio informó para la primera parte de este año una ganancia neta de 13.115 millones de pesos, un 92,2 por ciento por debajo de igual período del año pasado, de 168.907 millones (cuando esa cifra ya había disminuido 53,4 por ciento contra mismo lapso de 2023).
Hace 1 hora
La falta de reacción de Milei destrozó el valor de los bonos y acciones
El Gobierno sigue sin interpretar el resultado electoral bonaerense y provoca una mayor caída en el valor de los activos financieros. Esta semana enfrenta un vencimiento de 7,2 billones de pesos y sin reacción oficial pueden volcarse al dólar. El Tesoro se corrió y el dólar subió 3,33%. Se espera que impacte en la inflación
Las tasas de rendimiento del dólar futuro
El valor de las empresas argentinas se desplomó hasta 25% en dólares y el de la deuda más de 6%, por una fuerte corriente vendedora, especialmente de los fondos de inversión internacional, que le quitaron todo el respaldo a la gestión del presidente Javier Milei después de la muy mala performance electoral y de la decisión de no corregir el rumbo económico de su gestión.