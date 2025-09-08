Milei sostiene a los Menem, reedita la campaña Macri 2019 y se vienen anuncios

Sin contar el día de la asunción, la Casa Rosada tuvo su día más movido desde que arrancó la gestión libertaria. Hubo dos reuniones eternas encabezadas por Javier Milei con diferentes protagonistas en ambas. El Presidente decidió contener a su hermana, Karina Milei, la principal responsable de la catástrofe electoral del domingo en PBA, y sostener a los Menem. También optó por ratificar a Sebastián Pareja como armador en la provincia de Buenos Aires de cara a octubre, aunque el sector de Santiago Caputo pide correrlo.

La novedad del día es que el Presidente armó una mesa política que conducirá él mismo. Milei, que no se entromete en esos temas, finalmente decidió ingresar al mundo de la rosca. En esa mesa estarán él, Karina, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni.

Quienes estuvieron este lunes con Milei lo notaron calmo, exigente, reflexivo y de buen humor. Dijo que no habrá cambios de Gabinete. El equipo se mantendrá igual entre los ministros. Santiago Caputo volverá a tener la relevancia que tenía el año pasado que en este 2025 había perdido. "Karina va a tener un perfil un poco más bajo acá adentro", reveló un karinista.

Quienes estuvieron en las largas reuniones de este lunes dijeron que Milei habló con el mismo tono y contenido que anoche públicamente. "No es negociable ni alterable el modelo económico, en eso no hay debate. Ni en gestión económica ni en desregulaciones", contó una de las principales cabezas del Gobierno a El Destape.

Con esta certeza presente, hubo dos encuentro del Presidente con diversos ministros. Estuvo Luis "Toto" Caputo en una de ellas. "Equipo que pierde entrena en doble turno", decían entre risas y con ironía en la Casa Rosada. Pero el clima en Balcarce 50 fue de preocupación y ocupación.

Análisis de la derrota y decisiones

Según Milei, "no hay ninguna razón para cambios de gabinete". Se esperan anuncios para esta semana. Los está motorizando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que fue clave este lunes en las reuniones.

El cimbronazo de anoche se sintió con la mayor potencia. Fue inesperado para cualquier libertario. "Fue una elección atípica. Porque es un resultado nadie esperaba. El mejor número del PJ le daba que ganaban por 7. Fueron 14 de diferencia. Evidentemente lo que todos temíamos terminó sucediendo", dijo una alta fuente gubernamental sobre las elecciones en PBA.

Según el Gobierno, "hay un porcentaje de la sociedad que no percibe los avances en materia económica", argumentó una fuente del entorno de Milei a El Destape. Explicaron que "cuando funciona la economía sana tarda en llegar, es así. Es natural que así suceda. Hay un lag (NdeR: demora). Una parte de la sociedad no percibe las mejoras. Nos hacemos cargo de esa insatisfacción y está bien que se le facture al gobierno".

Sobre la suba del dólar hay máxima alerta en la Rosada pero dicen que cumplirán sus compromisos con el FMI. Las bandas se van a mantener, el rumbo económico seguirá igual. Dicen que por ahora no habrá cepo ni devaluación ni ampliación de las bandas cambiarias.

Milei no le mandó ningún mensaje a Axel Kicillof por su triunfo. Lo mandó a Guillermo Francos a saludar primero a su par en PBA, Carlos Bianco, y luego además le mandó un WhatsApp al gobernador con sus felicitaciones.

El gabinete seguirá igual. Hubo diversas versiones dando vueltas sobre un pliego de Santiago Caputo que en su entorno desmintieron categóricamente. "No hay ningún echado y tampoco creemos que nos sirva echar a alguien", dijeron en el oficialismo. Alrededor de Milei estaban contentos porque "Milei se mete en política". Esperan que ordene la interna entre el karinismo y el caputismo. "Se tiene que terminar ya eso", dijo uno de los involucrados.

Para las elecciones del 26 de octubre falta una eternidad. En LLA dicen que haciendo la misma elección que ayer en PBA logran 13 diputados en esa provincia. "Ni 13 es el infierno, ni 16 es la salvación", avisan. "Hay muchos intendentes que no juegan más", se ilusionan. Creen que "laburando se puede dar vuelta". Miran la campaña de Mauricio Macri en 2019. Van a intentar ir por esa épica para tener un buen resultado en PBA. El Gobierno insiste con que puede llegar a los 40 puntos a nivel nacional. Rematan con una frase bien macrista: "Lo peor ya pasó".

Este lunes, hubo muchas críticas a Pareja, el armador de Karina en PBA. "Para octubre hay que mejorar la fiscalización y la campaña territorial", piden. Si bien lo ratificaron como armador, hay dudas de que tenga curso su pedido de ser jefe del bloque el próximo año.

Otro sobre el que hay dudas es Martín Menem y su continuidad como Presidente de la Cámara de Diputados. El titular del cuerpo fue ratificado por Milei en la mesa política pero en el Gobierno huelen que los gobernadores del centro pelean para que el próximo titular de ese lugar sea Juan Schiaretti.