La mesa bonaerense hizo autocrítica: "Subestimamos al PJ y su aparato"

Milei en el búnker de Gonnet cuando reconoció la derrorta en la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires

Después de la dura derrota del oficialismo nacional en la elección legislativa bonaerense, se dieron cita en Casa Rosada todos los integrantes de la mesa política provincial de La Libertad Avanza. Bajo la mirada atenta de Karina Milei, secundada por Sebastián Pareja, Santiago Caputo, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Patricia Bullrich, Diego Valenzuela, Ramón Lanús y Maximiliano Bondarenko ensayaron la autocrítica que prometió Javier Milei. En medio del fuego cruzado entre los trolls oficialistas como el Gordo Dan, Pareja quedó ratificado como jefe de campaña.

“Se reconoció haber subestimado el aparato del PJ”, fue la primera conclusión a la que arribaron los principales armadores libertarios y dirigentes que se absorbieron del PRO. “No logramos movilizar al electorado y perdimos de vista la necesidad de explicarle a la gente el sentido del esfuerzo que está haciendo”, fue otro de los mea culpa que se expresaron la Casa de Gobierno. Además, resolvieron que la mesa se reunirá todos los martes y que la campaña bonaerense adoptará un formato distinto al territorial que se había desplegado antes.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Noticia en desarrollo