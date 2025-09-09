Por la crisis política, Milei canceló su viaje a España

Luego de la aplastante derrota que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses, el presidente Javier Milei encabezará este martes por la mañana una mesa política en la que asistirán su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero Manuel Adorni. Pese a este intento por reordenar el Gabinete tras el cimbronazo electoral, continúan las internas dentro del partido al conocerse que el titular de LLA en Buenos Aires, Sebastián Pareja, ninguneó a los tuiteros libertarios encabezados por el Gordo Dan y los calificó como "exagerados" que "atentan contra la gente que elige el presidente".
El Presidente tenía un nuevo viaje donde iba a menter encuentros con el partido de ultraderecha VOX, tras haber vuelto de Estados Unidos la semana pasada.
Sigue la interna y el Gordo Dan volvió a estallar contra Pareja: "Si tienen huevos"
Pese al anuncio de la creación de una mesa política nacional de La Libertad Avanza tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, continúan las internas en el Gobierno nacional.
Daniel Parisini, twitero oficialista conocido como Gordo Dan que opera bajo las órdenes de Santiago Caputo, instó a los armadores Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja de "dar un paso al costado"
"Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la sagrada causa de la libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron", dijo Parisini a través de su Twitter.
Luis Juez se quebró y le hizo un desesperado pedido a Milei: "Que se disculpen"
El senador cordobés Luis Juez le hizo un pedido al gobierno de Javier Milei, después de los ataques de El Gordo Dan.
La comisión de Discapacidad presiona por más control sobre la ANDIS
La comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados dictaminó un proyecto para reformar la estructura de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo puesto en la mira tras las denuncias de su ex titular Diego Spagnuolo de un supuesto sistema de coimas regenteado por Karina Milei.
El proyecto, redactado por el diputado Juan Marino (Unión por la Patria) propone democratizar la conducción de la agencia, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto, y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.
Reapareció Villarruel, tras la derrota de Milei en PBA
Dos días después de la paliza electoral a Javier Milei y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo una reaparición pública en el municipio bonaerense de San Pedro.
La titular del Senado asistió esta mañana a la proclamación como basílica menor de la parroquia Nuestra Señora del Socorro de San Pedro. Esta declaración fue realizada por el fallecido papa Francisco en 2024 en reconocimiento a su valor histórico, arquitectónico y espiritual.
Villarruel estuvo acompañada de a titular del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Claudia Rucci. De la celebración también participó el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, que fue por una tercera vía en las elecciones provinciales y fue derrotado.
Milei respaldó la nueva vieja mesa política: "Avanza o retrocede"
Tras la reunión de la nueva mesa política nacional La Libertad Avanza (LLA), que incluye a los mismos integrantes del Gobierno nacional que toman decisiones políticas en el oficialismo, el presidente Javier Milei salió a respaldar la acción tras la derrota en la provincia de Buenos Aires.
"LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. VLLC!", escribió, en mayúsculas, el Presidente a través de Twitter, replicando la foto de la mesa política nacional subida por la cuenta de LLA.
Milei encabeza en la Rosada el primer encuentro de la mesa política
Referentes de La Libertad Avanza (LLA) se encontraban este mediodía reunidos en Casa Rosada en el marco de la mesa política bonaerense que se convocó tras la derrota electoral en ese distrito, a fin de definir los pasos de cara a los comicios nacionales de octubre.
De la reunión participaban Karina Milei, Sebastián Pareja, Diego Valenzuela, Maximiliano Bondarenko, Guillermo Montenegro, Cristian Ritondo y Diego Santilli, entre otros.
Frenan el pase a disponibilidad de trabajadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura
La medida apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por querer avanzar en los decretos de desregulación que el Congreso rechazó.
La primera decisión judicial contra Milei tras la paliza en PBA
Milei desafía a los gobernadores: en Casa Rosada adelantan que veta la ley de ATN
En medio de la presión de los mandatarios, el Gobierno adelantó que vetará la ley que se aprobó en el Congreso hace 20 días para coparticipar los Aportes del tesoro Nacional a las provincias con otro mecanismo. "Plata no hay", dijo un alto funcionario a El Destape.
Por la crisis política, Milei canceló su viaje a España
El presidente Javier Milei canceló su viaje a España por la crisis política y económica, que iba a realizar la semana próxima, según indicaron fuentes oficiales a El Destape.
Valdés criticó la convocatoria de Milei: "Si es para la foto no voy"
Tras la convocatoria del Gobierno nacional a mandatarios provinciales luego de la dura derrota electoral del domingo pasado, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, fue tajante al decir que si es "para la foto" no irá a la Casa Rosada.
"Depende para qué sea, para la foto no voy", dijo Valdés en declaraciones a La Nación+. De esta manera, el gobernador correntino se sumó a los líderes provinciales que pusieron reparos a la convocatoria del Ejecutivo nacional a una mesa de diálogo.
"Esta tratando de buscar una faceta y una foto. Ya fuimos a muchas fotos y no pasó nada. Después de la Ley Bases nos sacamos una en Tucumán y nunca nos convocaron", recordó.
Valdés señaló que es parte de los gobernadores que quiere "colaborar" pero que si le dan "la espalda" se torna "muy difícil" el ida y vuelta. "No queremos que nos tomen de tontos, estamos para colaborar", agregó.
Quintela sobre la derrota de La Libertad Avanza en PBA: "Este Gobierno está acabado"
Luego de la contundente victoria peronista en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, el mandatario riojano cuestionó al Gobierno nacional y destacó el rol de la oposición para las elecciones de octubre.
Ex economista del FMI advierte sobre una "nueva espiral devaluatoria" en Argentina
Robin Brooks, también ex jefe de Estrategia de Goldman Sachs, asegura que el Gobierno volvió a perder la oportunidad de mejorar la competitividad de la moneda y advirtió sobre el atraso cambiario que aplica la administración Milei.
Petroleros se reúnen en expo industrial para analizar el escenario post-electoral
La industria petrolera analiza el presente y futuro de Vaca Muerta. Cuáles son las preocupaciones del sector después del cimbronazo electoral en la provincia de Buenos Aires.
Kicillof: “Milei no me llama porque no se atreve”
El gobernador afirmó que, a pesar de que Nación convocó a una mesa política nacional, no recibió ningun llamado. “Es necesario y urgente que me llame; es presidente de la Argentina, no es tuitero ni economista”, afirmó.
Sadir también cuestionó a Milei por la convocatoria: "Los mismos funcionarios"
Tras la iniciativa del Gobierno nacional de querer convocar a mandatarios provinciales, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se sumó a las críticas al afirmar que se trata de "los mismos funcionarios" con los que "ya se había hablado".
“Primero hay que esperar que nos llame Guillermo Francos”, dijo Sadir en declaraciones a Radio La Red. Sin embargo también cuestionó que la convocatoria se realiza a través de los mismos nombres con los que ya mantuvieron conversaciones anteriormente.
“La mesa Nacional que armaron son de los mismos funcionarios que ya nosotros habíamos hablado”, se quejó.
Al referirse a la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, planteó: “La economía no esta funcionando bien, la actividad esta en baja, existen problemas para llegar a fin de mes".
Y siguió con sus críticas: “Hasta el momento siempre estuvimos abiertos al dialogo con el gobierno, pero necesitamos que atiendan nuestras necesidades”.
Rumbo a octubre: Insfrán se mostró optimista tras el triunfo del peronismo en PBA
En el marco de una intensa agenda de inauguraciones en distintas localidades, el gobernador formoseño hizo referencia a las recientes elecciones en Buenos Aires, que consagraron al peronismo como fuerza ganadora.
El fiscal de LLA detenido por robar boletas: fue contratado por $30 mil y no le pagaron
El joven fiscal de La Libertad Avanza, que fue arrestado por robar boletas, confesó el hecho y admitió que fue contratado y que no le pagaron por el ilícito.
Durán Barba reveló por qué Milei perdió Buenos Aires: "Mono sin dientes"
El consultor fulminó la campaña libertaria que derivó en la histórica derrota en las elecciones del domingo pasado y enumeró las acciones políticas que le hicieron perder "una enorme cantidad de votos".
Sáenz volvió a criticar a Milei: "Destrato y mentiras"
Tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) y la posterior convocatoria de Casa Rosada a mandatarios provinciales, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a criticar al Gobierno nacional al afirmar que durante estos 20 meses tuvo "un destrato muy grande y mentiras".
"He notado un destrato muy grande y mentiras. No cumplieron con la palabra empeñada . Después no contestaban los teléfonos por el armado de listas. Lo que prometieron no se cumplió. Sentarse a hablar cona gente que no ha cumplido, es muy difícil", dijo Sáenz en declaraciones a Radio Mitre
Un gobernador se negó a reunirse con el gobierno nacional: “Palomas de iglesia”
El jefe provincial de Salta sostuvo que no está de acuerdo con la mesa de diálogo convocada por el Presidente.
Radiografía económica del año electoral: recesión, salarios a la baja y ganancias de pocos
El rumbo económico priorizó bajar la inflación, pero el costo se refleja en desempleo, estancamiento y una distribución cada vez más desigual. ¿Quiénes pierden y quiénes ganan en el modelo libertario?
El escenario económico pre-electoral puso sobre la mesa el impacto de un modelo que priorizó sostener la desaceleración de la inflación pero a costa del fuerte deterioro de indicadores clave de la economía real. En este marco, la economía se acerca a octubre amenazando con una recesión, mientras se agrava la crisis del mercado laboral con menos empleo, más precariedad y caída de los ingresos, y pierde dinamismo el crédito que amenaza a un ya golpeado mercado interno. Sin embargo, en la vereda de enfrente, la elite empresarial se beneficia de la crisis con ganancias desmedidas de su cúpula.
Los varones jóvenes se alejan de Milei: es la economía, estúpido
Las primeras hipótesis apuntan a que los dos millones de votos que LLA perdió entre 2023 y el domingo pasado se explican por la ausencia del otrora núcleo duro libertario. Milei les prometió revisar la estrategia política, pero lo que los alejó fue la crisis económica.
Temprano en la mañana del domingo los peronistas que recorrían la Primera Sección Electoral (norte del conurbano bonaerense) advertían un dato llamativo: no se veía a varones jóvenes de clase medias baja y baja yendo a votar. Ya había sido notoria la ausencia de ese grupo etario durante la campaña, por lo que las suspicacias empezaron a ser acompañadas por sonrisas. ¿Era posible que el núcleo duro, la base monolítica de apoyos de Javier Milei, los que lo hicieron presidente en el 23, no estuviera yendo a votar? Los llamados se empezaron a cruzar de escuela a escuela. La encuesta abarcaba a fiscales generales y hasta policías: “¿Están viniendo los pibes jóvenes a votar?” La respuesta en todos los casos: no. Con ese dato en la mano, sobre el mediodía, el peronismo se empezó a envalentonar.
Con la denuncia de espionaje ilegal el gobierno internacionalizó su crisis política
El gobierno se metió en un conflicto diplomático por querer contrarrestar el escándalo de los audios de las coimas con una insólita denuncia de espionaje ilegal. Rusia citó al embajador argentino para que brinde explicaciones por la acusación de que hubo espías rusos haciendo tareas de inteligencia ilegal en Casa de Gobierno. Y en Uruguay la clase política reaccionó ante la denuncia del ministerio de Seguridad contra el canal de stream uruguayo Dopamina por difundir audios de Karina Milei.
Tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei internacionaliza su crisis política y se involucra en un conflicto diplomático por querer contrarrestar el escándalo de los audios de las coimas con una insólita denuncia de espionaje ilegal que amplió en los últimos días. Las novedades llegan desde Rusia y Uruguay.
Recesión local y aranceles de EEUU: Aluar redujo más de 90% sus ganancias
En el primer semestre del año la ganancia neta fue de $13.115 millones, un 92,2% por debajo de igual período del año pasado (cuando ya había disminuido el resultado a la mitad contra 2023). La empresa esgrime impacto inflacionario con dólar atrasado y menos ventas en el mercado local.
Es, junto con Techint, una de las empresas siderúrgicas más grande el país. La empresa Aluar, que este año cumplió 51 años de operaciones en el país, registró en el segundo semestre de este año un margen operativo sustancialmente bajo. El más acotado del último lustro. Según el balance presentado ante las autoridades de la Bolsa de Comercio porteña, la firma Aluar Aluminio informó para la primera parte de este año una ganancia neta de 13.115 millones de pesos, un 92,2 por ciento por debajo de igual período del año pasado, de 168.907 millones (cuando esa cifra ya había disminuido 53,4 por ciento contra mismo lapso de 2023).
La falta de reacción de Milei destrozó el valor de los bonos y acciones
El Gobierno sigue sin interpretar el resultado electoral bonaerense y provoca una mayor caída en el valor de los activos financieros. Esta semana enfrenta un vencimiento de 7,2 billones de pesos y sin reacción oficial pueden volcarse al dólar. El Tesoro se corrió y el dólar subió 3,33%. Se espera que impacte en la inflación
El valor de las empresas argentinas se desplomó hasta 25% en dólares y el de la deuda más de 6%, por una fuerte corriente vendedora, especialmente de los fondos de inversión internacional, que le quitaron todo el respaldo a la gestión del presidente Javier Milei después de la muy mala performance electoral y de la decisión de no corregir el rumbo económico de su gestión.