Por la crisis política, Milei canceló su viaje a España

Pese al anuncio de la creación de una mesa política nacional de La Libertad Avanza tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, continúan las internas en el Gobierno nacional.

Daniel Parisini, twitero oficialista conocido como Gordo Dan que opera bajo las órdenes de Santiago Caputo, instó a los armadores Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja de "dar un paso al costado"

"Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la sagrada causa de la libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron", dijo Parisini a través de su Twitter.