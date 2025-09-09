Luis Juez le hizo un desesperado pedido al gobierno de Javier Milei.

El senador cordobés Luis Juez se largó a llorar mientras le pedía a los integrantes del gobierno de Javier Milei que le pidan disculpas por los dichos del troll oficialista Daniel Parisini, conocido en redes como "El Gordo Dan", sobre su hija con discapacidad.

"Me guardé tres días sin decir nada. Estoy dolido, estoy ofendido. Se metieron con lo más sagrado que tenemos en mi casa", expresó Juez en diálogo con Radio Mitre, y siguió: "Y necesito que se disculpen, carajo. Necesito que levanten un teléfono y me pidan perdón".

El senador de la provincia de Córdoba aseguró que el pedido de disculpas es una necesidad para él. "Que me digan 'perdoname, loco, nos fuimos a la mierda'. No sé, si no te nace no te nace", continuó y agregó: "No tendría que haber hablado, pero lo necesito".

"Necesitaba un abrazo. Es muy injusto", siguió Luis Juez, definitivamente quebrado en llanto. "Yo no me meto con la hija de nadie", siguió y agregó: "Hay límites que no se pueden transponer. Y si alguien del lado tuyo está haciendo esto con un amigo, vos tenés que agarrar y decir 'no, pará, loco, qué estás haciendo".

Luis Juez, junto al presidente Javier Milei.

El desagradable mensaje de El Gordo Dan sobre la hija de Luis Juez

Después de que el Senado rechazara el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, El Gordo Dan publicó un desagradable tuit. "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei".

Cuando las redes sociales y los propios funcionarios, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comenzaron a repudiar los dichos de Daniel Parisini, el troll oficialista borró el tuit.