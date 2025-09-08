La falta de reacción de Milei destrozó el valor de los bonos y acciones 

El valor de las empresas argentinas se desplomó hasta 25% en dólares y el de la deuda más de 6%, por una fuerte corriente vendedora, especialmente de los fondos de inversión internacional, que le quitaron todo el respaldo a la gestión del presidente Javier Milei después de la muy mala performance electoral y de la decisión de no corregir el rumbo económico de su gestión.

La presión dolarizadora fue menos notoria de los inversores locales, que habían tomado esa decisión en las semanas previas a las elecciones obligando al Tesoro a vender unos 1.000 millones de dólares, y ahora esperan ver qué ofrecerá el Gobierno para lograr la renovación de deuda de esta semana por 7,2 billones de pesos.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Si el premio para quedarse en pesos no convence, una parte de esos pesos se volcará a la divisa generando una nueva presión dolarizadora que obligará a intervenir al Banco Central para defender el techo de la banda de flotación acordada con el FMI.

El mercado convalidó el saldo del dólar oficial

En la primera jornada después de la debacle electoral del oficialismo libertario en la provincia de Buenos Aires, el dólar subió 3,33% y cerró el mayorista a 1.409 pesos aparentemente sin intervención ni del Tesoro, que ya no le quedan balas, ni del Banco Central. Los dólares financieros también subieron en esa proporción, 3,5% el MEP a 1.440 pesos, y 3,6% el CCL a 1.435 pesos, mientras que el blue subió un escalón menos a 1400 pesos.

Otro salto y récord para el dólar oficial

El verdadero golpe se observó en el valor de las acciones y bonos, donde se registraron pérdidas de 167,2% en el Merval medido en dólares y de 15% a 25% de desplome de los ADR de empresas que cotizan en Wall Street. La pérdida más fuertes las anotaron los bancos: 24,5% BBVA; 23,5% Macro; 23,6% Galicia; 24% Superville; mientras en el resto se desplomaron: 19,3% TGS; 16,7% Pampa Energía; 20,5% Edenor; 13,8% Central Puerto, y 15,3% YPF, entre las más notorias.

La corriente vendedora de los fondos de inversión se espera que se sostenga en las próximas jornadas, más allá de repuntes ocasionales, potenciadas por los nuevos informes que recomiendan salir de activos argentinos por el alto riesgo que representan. Por ejemplo, un informe de Barclays consideró que “Milei sufrió una aplastante derrota y el kirchnerismo se mantiene vigente” y que “ambas señales son negativas para el panorama macroeconómico”. “En nuestra opinión, el Gobierno se ha quedado sin opciones fáciles, pero una reorganización temprana del régimen cambiario sería nuestra alternativa preferida, ya que podría reducir la probabilidad de escenarios más disruptivos y desviar la atención de las elecciones de 2025 a las de 2027”, propuso.

El dólar futuro ya está desde octubre arriba de la banda de flotación

Mientras tanto, los informes locales esperan que en las próximas jornadas se sostenga la suba del dólar hasta alcanzar la banda superior de flotación, actualmente en torno a los 1470 pesos. Esto generará un nivel de inestabilidad monetaria y cambiaria que puede potenciar los riesgos políticos a medida que se acerquen las elecciones legislativas nacionales de mitad de mandato, el 26 de octubre. “Es probable que el BCRA deje que el peso se deslice alrededor de un 8,5% hacia la banda superior desde el cierre del viernes. Cualquier otra cosa sería una mala señal, ya que intervenir demasiado temprano sería desperdiciar munición valiosa. El equipo económico debería utilizar la banda superior como una especie de “test” durante un par de ruedas, monitoreando cómo reacciona el mercado”, evaluó un informe de Portfolio Personal.

Las tasas de rendimiento del dólar futuro

Incluso, especuló con una alteración de la banda acordada con el FMI: “Si la dinámica resulta insuficiente, hay una probabilidad razonable de que se mueva la propia banda, aunque no sin la bendición del FMI. Después de todo, el acuerdo exige que el BCRA venda en la banda superior, pero esas reglas están sujetas a cambios negociados, como vimos tras la primera revisión”, señaló.

El próximo test para el Gobierno no será electoral, será con el mercado y la necesidad de renovar el vencimiento de deuda. Una baja renovación acelerará el deterioro cambiario y cualquier medida para fomentar la renovación profundizará la recesión, con el impacto en el desempleo y la caída de ingresos.