El Gordo Dan se hartó y dijo lo que Milei no quería escuchar: "Es la verdad".

El troll oficialista Daniel Parisini, conocido en las redes sociales como "El Gordo Dan", volvió a apuntar contra dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) cercanos al presidente Javier Milei y su hermana Karina, como Sebastián Pareja y Eduardo "Lule" Menem.

"Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei", escribió Parisini en su cuenta de X.

Luego, el conductor de La Misa, programa que sale por el canal de stream libertario Carajo, donde el Presidente de la Nación fue entrevistado semanas atrás, aseguró que su pedido era "por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron".

"Y le aviso a todo el mundo que nadie me dice qué carajo escribir o no escribir. Es la verdad y lo que yo pienso. Me chupa bien la pija la opinión de todo el mundo", concluyó El Gordo Dan en otro tuit que publicó en hilo.

Los mensajes de El Gordo Dan tras la derrota electoral

Después de que La Libertad Avanza perdiera las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, El Gordo Dan publicó varios mensajes en redes sociales en los que criticó el armado de Sebastián Pareja.

Entre sus mensajes, compartió un escrache a Santiago Rodríguez, candidato a concejal suplente en la Octava Sección Electoral, quien subió a sus Mejores Amigos de Instagram fotos burlándose de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "El chabón este fue a garronearle una selfie a Karina Milei ayer en el búnker para después hacer burla y jactarse de que está infiltrado en La Libertad Avanza para tirar este insulto a Karina Milei", expresó Parisini en Carajo, y siguió: "Es una tomada de pelo y es una falta de respeto al Presidente y a toda la causa que el Presidente está llevando adelante por Argentina".