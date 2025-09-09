Tras la derrota de Milei, ATE exigió un aumento de emergencia

Después de que La Libertad Avanza perdiera las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) exigió la reapertura de las paritarias en la Administración Pública Nacional, con un aumento de emergencia. Además, Aguiar cuestionó la mesa política anunciada por el gobierno de Javier Milei.

"Conformar una mesa política no va a garantizar que los trabajadores y los jubilados con sus ingresos lleguen a fin de mes. El Gobierno debe aceptar la derrota y tiene que cambiar el rumbo de la economía. En el Estado deben reabrirse las paritarias y otorgarse un aumento de emergencia. Los estatales y los jubilados ya hemos pagado el costo del ajuste y ahora no podemos seguir soportando el accionar negligente de un Gobierno que se niega a escuchar el mensaje de las urnas", expresó en un comunicado el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

Luego, Aguiar expresó: "El último incremento que se otorgó con la complicidad de otra organización se ubicó por debajo de la inflación y empujó a más de la mitad de los estatales por debajo de la línea de la pobreza”. Desde el sindicato marcaron que la inflación acumulada en los primeros siete meses del año fue del 17,3%, la paritaria del sector fue del 9,6%, aunque ATE rechazó cada ofrecimiento.

"El sindicato también destacó la necesidad de reabrir las negociaciones salariales ya que durante el último encuentro se otorgaron aumentos hasta fin de año con porcentajes muy por debajo a la expectativa inflacionaria: 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre, y 1,1% en noviembre", expresó el gremio.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Su opinión sobre la convocatoria de Milei a los gobernadores

"Los gobernadores de aquellos distritos dónde no se convocaron paritarias o que las negociaciones se encuentren en curso también tienen que priorizar la recuperación del poder adquisitivo de sus trabajadores. La política de Milei fue derrotada en la provincia de Buenos Aires pero también va a perder en todo el país”, agregó el dirigente nacional", opinó Aguiar.

Asimismo, el dirigente gremial añadió: "La convocatoria a los gobernadores es un manotazo de ahogado. Esperemos que esa idea de muchos mandatarios de salir a despegarse del Gobierno nacional no sea sólo una puesta en escena. Se tiene que traducir en decisiones políticas concretas en cada uno de sus territorios. Sepan que esta vez no estarán garantizando gobernabilidad, sino impunidad a una banda de coimeros y delincuentes”.