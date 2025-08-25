Los Menem salen a intentar despegarse de los audios de la coima

Se profundiza el escándalo por el posible entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) revelados por su titular Diego Spagnuolo y que salpica directamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Ahora salen a hablar el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.