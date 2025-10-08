La Justicia define quién reemplaza a Espert, mientras hay marchas contra Milei

La Cámara de Diputados tratará este miércoles a partir de las 12 la reforma de la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una iniciativa que ya tiene media sanción del Senado.

El proyecto modifica la potestad del Gobierno de legislar por la vía del decreto, al obligar al Poder Ejecutivo a conseguir la ratificación de los DNU en ambas cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos. Si no lo consigue, quedan sin validez.