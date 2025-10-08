Luego de que la Fiscalía con competencia electoral dictamine que sea la candidata libertaria Karen Reichardt quien deba reemplazar a José Luis Espert, La Libertad Avanza (LLA) y el resto de los partidos políticos fueron convocados a una audiencia por la Justicia Electoral. El Gobierno deberá dar cuenta de los costos de reimprimir boletas y darle herramientas al juez Alejo Ramos Padilla para decidir si será la actriz y modelo quien sea cabeza de lista o si lo hará el diputado del PRO Diego Santilli. En paralelo, habrá una nueva marcha de jubilados y pensionados frente al Congreso en reclamo de aumentos en sus haberes, al mismo tiempo que el ministro de Economía, Luis Caputo, sigue negociando un salvavidas en Estados Unidos.
La Justicia define quién reemplaza a Espert, mientras hay marchas contra Milei
Mientras, el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa en Estados Unidos desde hace una semana negociando el salvataje financiero prometido por la gestión de Donald Trump.
Hace 5 minutos
Diputados tratan cambios en los DNU para limitar poder de Milei
La Cámara de Diputados tratará este miércoles a partir de las 12 la reforma de la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una iniciativa que ya tiene media sanción del Senado.
El proyecto modifica la potestad del Gobierno de legislar por la vía del decreto, al obligar al Poder Ejecutivo a conseguir la ratificación de los DNU en ambas cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos. Si no lo consigue, quedan sin validez.
Hace 26 minutos
Dos recesiones en dos años
La gestión de Luis Caputo es devastadora: no existen antecedentes, desde la recuperación de la democracia, de un ministro de Economía que permanezca en el cargo con semejante saldo en la actividad y, además, con dos inmensos rescates financieros.
Javier Milei con Donald Trump en las Naciones Unidas. Un nuevo salvataje que, como el anterior del FMI, solo busca ganar tiempo sin resolver los desequilibrios que hunden a la economía de Milei.
Dos recesiones en apenas dos años. Este es el récord de Javier Milei. Es la prueba del fracaso del experimento liberal-libertario. Se tienen que hacer las cosas muy mal para alcanzar este registro negativo. La gestión económica de Luis Caputo es terrible: no existen antecedentes, desde la recuperación de la democracia, de un ministro de Economía que permanezca en el cargo con semejante saldo en la actividad y, además, con dos inmensos rescates financieros.
Hace 1 hora
Fin al crédito: cayeron los préstamos al sector privado y se profundiza la recesión
Según datos del Banco Central, los préstamos en pesos disminuyeron un 1,8%, con especial deterioro en las líneas destinadas al consumo y las comerciales. Se consolida la recesión económica y no hay señales de recuperación.
Las puertas de la recesión lucen abiertas para la economía de Javier Milei, de acuerdo al último informe difundido por el Banco Central (BCRA), que indicó que el crecimiento del crédito en pesos se interrumpió en septiembre luego de 17 meses de crecimiento. El financiamiento al sector privado se redujo un 1,8% respecto al mes de agosto, según datos del Informe Monetario Mensual del Banco Central. El dato consolida la idea de que la economía está estancada, dado que el sector privado baja su liquidez y aumenta sus depósitos a plazo por la suba de la tasa de interés.
Hace 1 hora
Fuerza Patria se opondrá a la reimpresión porque pone en peligro la logística del comicio
La Junta Electoral bonaerense convocó a una reunión para este miércoles a las 10.30 a las fuerzas políticas que integran la Boleta Unica de Papel para discutir la reimpresión que pide La Libertad Avanza.
La Junta Electoral bonaerense convocó para este miércoles a las 10.30 a los representantes de las 15 fuerzas políticas que integran la Boleta Unica de Papel (BUP) para definir la reimpresión que reclama La Libertad Avanza para eliminar todo registro del renunciado candidato José Luis Espert, en desgracia por su vínculo narco, al que pretende reemplazar por Diego Santilli. Es difícil imaginar cuál de estas otras 14 agrupaciones se mostrará a favor de gastar unos 10 millones de dólares en algo que sólo le interesa al oficialismo. En principio, Fuerza Patria -principal agrupación opositora y oficialismo provincial- planteará que una eventual reimpresión no sólo representa un gasto exorbitante e injustificado, sino que pondrá en riesgo la logística de una elección compleja, con un sistema que se utilizará por primera vez. Las más de 14 millones de boletas únicas ya están impresas y en el centro de distribución que armaron las autoridades electorales en La Plata. En caso de que la Junta Electoral rechace el pedido, La Libertad Avanza podrá apelar a la Cámara Nacional Electoral, con los plazos todavía más comprometidos.
Hace 1 hora
Manes busca que este miércoles se discuta la expulsión de Espert de la cámara de Diputados
El diputado y candidato a senador presentó un proyecto para remover al legislador libertario y está juntando voluntades para intentar plantearlo en el recinto. En la CABA, Manes encara una campaña orientada en interpelar a los desencantados, más del 40% de los porteños, con foco en el sur y centro de la Ciudad.
Los problemas de José Luis Espert no terminaron con el retiro de su candidatura a diputado nacional ni con su renuncia a la presidencia de la comisión de Presupuesto. En la sesión de este miércoles, la Cámara Baja buscará habilitar el tratamiento de los proyectos que avanzan hacia la expulsión del legislador de La Libertad Avanza, envuelto en una escandalosa relación financiera con Federico “Fred” Machado, quien es investigado por presunto narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
Hace 1 hora
Milei en Mar del Plata: hizo una caminata de 50 metros y habló menos de 5 minutos
El Presidente encabezó la primera actividad de campaña tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado.
En medio de días agitados para La Libertad Avanza (LLA) por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado, el presidente Javier Milei encabezó un acto de campaña en Mar del Plata, de cara a las elecciones del 26 de octubre. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y los candidatos Karen Reichardt y Diego Santilli, segunda y tercero de la lista libertaria original.
Hace 1 hora
Vuelve la combinación letal: sube la tasa y crece la presión dolarizadora
La constante venta de dólares ya impactan en una caída de las reservas. Este martes fueron más de 300 millones pese a una fuerte suba de la tasa de interés en pesos. La falta de noticias sobre las negociaciones en Washington no cayeron bien en el mercado. El show de Milei volvió a introducir la falta de gobernabilidad en la ecuación económica.
Los ahorristas e inversores volvieron a demandar divisas y obligaron este martes al Gobierno a vender más de 300 millones de dólares, pese a que se registró una fuerte suba de la tasa de interés en pesos, en una jornada en la que los operadores empezaron a bajar precios de los activos financieros, bonos y acciones, sobre dos hipótesis: o se posterga el acuerdo con Estados Unidos o no es bueno para el mercado.