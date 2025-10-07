La inflación de CABA se aceleró en septiembre y volvió a superar el 2%

En septiembre la inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 2,2%, acumulando en los primeros nueve meses del año una suba de 22,7%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). La trayectoria interanual de la inflación alcanza el 35% (-2,4 puntos porcentuales por debajo del mes previo).

De acuerdo con la información oficial del gobierno porteño, durante septiembre la variación del IPC de la Ciudad respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,1% del alza del Nivel General.

Por su parte, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,4%, con una incidencia de 0,48 puntos en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las alzas en los precios de los servicios para la reparación de vivienda.

Transporte promedió un incremento de 3,5% e incidió 0,37 puntos, debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, junto con subas en los valores de los pasajes aéreos y de los automóviles.

Alimentos y Salud

Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2%, contribuyendo con 0,36 puntos al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (4,9%), Pan y cereales (2,2%), Frutas (6,5%) y Carnes y derivados (1,1%). Salud se elevó 2% e incidió 0,18 puntos porcentuales, por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Recreación y cultura registró una suba de 3,1%, con una incidencia de 0,16 puntos, principalmente por las alzas en los precios de los servicios recreativos y deportivos y, en menor medida, de los paquetes turísticos. El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General.

Durante el mes de septiembre, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por encima de los Servicios que aumentaron 2,1%. La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras, panificados, frutas y carnes), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles.

En menor medida, se destacaron las subas en los valores de las prendas de vestir. En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida, junto con alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las subas en las cuotas de la medicina prepaga y de la educación formal y en los precios de los pasajes aéreos.

"Las variaciones negativas en las tarifas de los alojamientos en hoteles, aminoraron el incremento de esta agrupación. Así, en los primeros nueve meses del año los Bienes acumularon una suba de 16,7% y los Servicios de 26,5%", señala el informe del ente estadístico. En términos interanuales, ambas agrupaciones se desaceleraron hasta: 23,7% interanual en el caso de los Bienes (-0,9 puntos porcentuales respecto del mes previo) y 42,7% interanual en el caso de los Servicios (-3,5 puntos).