Malestar social

El video del momento en el que abuchean a Milei y Karina en CABA: "¡Coimera!"

Javier Milei y su hermana Karina salían del edificio ubicado en Avenida de Mayo 605 y fueron duramente insultados y abucheados. Mirá el tenso momento que vivieron en medio del escándalo por las coimas de la ANDIS y el caso Espert. 

08 de octubre, 2025 | 15.44

El presidente Javier Milei y su hermana Karina vivieron un tenso momento al ser duramente repudiados y abucheados en plena Capital Federal. El hecho ocurrió cerca de las 14 horas, cuando el jefe de Estado y la secretaria general de la Presidencia salían del edificio ubicado en Avenida de Mayo 605, a tan solo dos cuadras de la Casa Rosada. 

Los transeúntes se anoticiaron de la presencia de Milei y su hermana y rápidamente rodearon el lugar. Se vivieron momentos de tensión con gritos, insultos y duras acusaciones contra los Milei, golpeados por el impacto del escándalo de coimas en la ANDIS y las vinculaciones de José Luis Espert con el acusado de narcotráfico Fred Machado

