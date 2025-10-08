El presidente Javier Milei y su hermana Karina vivieron un tenso momento al ser duramente repudiados y abucheados en plena Capital Federal. El hecho ocurrió cerca de las 14 horas, cuando el jefe de Estado y la secretaria general de la Presidencia salían del edificio ubicado en Avenida de Mayo 605, a tan solo dos cuadras de la Casa Rosada.

Los transeúntes se anoticiaron de la presencia de Milei y su hermana y rápidamente rodearon el lugar. Se vivieron momentos de tensión con gritos, insultos y duras acusaciones contra los Milei, golpeados por el impacto del escándalo de coimas en la ANDIS y las vinculaciones de José Luis Espert con el acusado de narcotráfico Fred Machado.