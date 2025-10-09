Taiana desafió a Karen Reichardt a debatir de cara al 26 de octubre

El primer candidato de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, invitó a su principal contrincante de cara a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, Karen Reichardt de La Libertad Avanza, a debatir una serie de puntos de interés general como lo son las políticas de educación y salud pública.

"¿Deben consultar al jefe de campaña para asistir? Consulten con Trump para ver si los autoriza a participar, jeje", ironizó Taiana sobre la flamante primera candidata dado la baja del diputado José Luis Espert, quien fue denunciado por sus vínculos con Fred Machado, investigado por nexos con el narcotráfico. Taiana pidió que el debate sea transmitido por los medios de comunicación y que sea "de cara a la sociedad".

El tuit de Jorge Taiana

Los puntos a debatir que pidió el candidato de Fuerza Patria

1.- Un debate sobre salud pública y políticas de salud y cuidado, ley de discapacidad y el rol del Estado a desarrollarse en el Hospital Garrahan.

2.- Un debate sobre educación, ciencia y tecnología en cualquier universidad pública con sede en la provincia de Buenos Aires.

3.- Un tercer debate sobre obra e inversión pública para el desarrollo, que pidió que sea en "los obradores abandonados" de alguna ruta nacional.

4.- Otro debate en la sede del Museo Malvinas sobre soberanía e injerencia extranjera en asuntos nacionales.

5.- Uno último en alguna industria nacional en crisis para debatir sobre trabajo argentino, consumo interno y microeconomía.

Polémico: Reichardt pidió un "muro" para separar "kirchneristas" de la "gente de bien"

La candidata cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, había impulsado tiempo atrás una polémica propuesta que se viralizó en redes sociales en las últimas horas cuando la justicia confirmó que debe ocupar el lugar del diputado José Luis Espert, quien decidió bajarse por sus vínculos con Fred Machado, sospechado por negocios con el narcotráfico.

Reichardt había grabado un video para la plataforma Tik Tok en el que proponía hacer un muro para separar a los "kirchneristas que les gusta vivir de las migajas del Estado" de los promotores del capitalismo. "Hagamos una cosa así: de este lado tenemos el capitalismo, (estamos) los que nos gusta crecer, las grandes empresas", propuso la candidata libertaria y continuó: (y del otro lado) los kirchneristas a los que les encanta vivir de las migajas del Gobierno, los Insaurraldes que se van en yate".