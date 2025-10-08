El desplome industrial se tomó una pausa en agosto y mejoró 0,6% mensual

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) registró en agosto una suba de 0,6% respecto del mes anterior, luego de dos meses en retroceso, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). No obstante, el IPI mostró una caída de 4,4% respecto a igual mes de 2024, mientras que en el acumulado de enero-agosto de 2025 se registró un incremento de 4,4% respecto a igual período de 2024.
En agosto, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,6% respecto al mes anterior. Quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Las mayores bajas se vieron en productos textiles (-18,1%), productos de metal (-18,0%), prendas de vestir, cuero y calzado (-14,1%) y productos de caucho y plástico (-10,3%).
En la fabricación de productos de metal, los principales factores que afectan el nivel de actividad del sector son la menor demanda interna y la competencia de productos importados. La caída en la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado responde principalmente a una menor demanda local por parte de los consumidores, y al ingreso de productos importados.
MÁS INFO
La división correspondiente a alimentos y bebidas registró una disminución interanual de 2,3% en agosto. La principal incidencia negativa se observa en galletitas, productos de panadería y pastas, que presenta una baja interanual de 10,5%. Según fuentes consultadas por el Indec, en agosto se observó un menor consumo interno de harina de trigo para la elaboración de productos de panadería, pastas y galletitas. Asimismo, se registró un menor ingreso de granos de trigo a molienda con respecto al mismo mes del año anterior.
Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), la molienda de trigo pan y candeal presenta una caída de 7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, la molienda de oleaginosas mostró en agosto un aumento interanual de 21,0%. Según datos de la SAGyP, la elaboración de aceites y subproductos de girasol y de soja presentan incrementos interanuales de 50,3% y 18,3% respectivamente.
Construcción
La actividad de la construcción registró en agosto una variación positiva de 0,5% respecto al mes anterior, informó el Indec. El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) arrojó una suba de 0,4% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de los ocho primeros meses de 2025 del índice presentó un aumento de 8% respecto a igual período de 2024.
A lo largo del año, el indicador tuvo mes a mes subas y bajas. En abril alcanzó un pico con un crecimiento de 5,1%. En cuanto al consumo de insumos para la construcción, en agosto, con relación a igual mes del año anterior, se registraron subas de 61,0% en asfalto; 32,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 22,5% en hormigón elaborado; 21,2% en artículos sanitarios de cerámica; 7,1% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y 1,5% en hierro redondo y aceros para la construcción.
Se observaron bajas de 14,7% en ladrillos huecos; 11,5% en placas de yeso; 9,5% en cales; 8% en yeso; 4,5% en pisos y revestimientos cerámicos; 0,4% en cemento portland; y 0,2% en pinturas para construcción. Como complemento de los datos del ISAC, se publica información sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado. La información se refiere a puestos de trabajo sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional.
En julio de 2025 este indicador registró una suba de 4,6% con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado enero-julio de 2025, este indicador presentó una baja de 0,6% con respecto al mismo período del año anterior.