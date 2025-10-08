Sin novedades desde Washington, los bonos siguen a la baja y las acciones operan mixtas

Los títulos públicos siguen a la baja ante la falta de anuncios concretos sobre el auxilio financiero de EEUU y persisten las dudas de los inversores mientras se complica el poder de fuego del Tesoro ante la quinta jornada de intervención cambiaria. Los bonos en dólares extienden las bajas con caídas de hasta 2% este miércoles, a la espera de novedades del viaje de Luis Caputo a Washington. En cambio, las acciones revierten la mala performance de este martes pero con resultados mixtos.

"El movimiento pareció empujado por la renovada presión del mercado cambiario, con el CCL subiendo a lo largo del día. Los volúmenes fueron livianos, con participantes esperando titulares desde Washington más que reaccionando a desarrollos locales", detalla un informe de Adcap.

El oficial volvió a quedar el martes con un techo en $1,430 por intervención del Tesoro de punta a punta, con volumen total 601 millones de dólares, casi la mitad vendido por el Tesoro en el techo. El riesgo país se ubica en 1.074 puntos.

En fondeo, la liquidez en pesos se ajustó aún más. La caución a 1 día estuvo volátil: abrió en 30%, subió a 45% y cerró nuevamente debajo de 30%, promediando 32% en el día. La casi desaparición de simultáneas BYMA confirmó la escasez de pesos, consistente con operaciones recientes del Tesoro y actividad en secundario para aliviar presión sobre el mercado cambiario.

Los bonos en dólares

AE38: -1,6%

AL29: -0,9%

AL30: -1%

AL35: -1,1%

AL41: -1,4%

GD30: -0,8%

GD35: -0,9%

Los bonos en pesos

DICP: 0,8%

TX25: 0,4%

TX26: -0,3%

TX28; 1%

Las acciones