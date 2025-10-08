Francos insultó en la calle a un marplatense que protestaba contra el Gobierno

Las muestras del creciente malestar social contra el Gobierno Nacional no paran de multiplicarse y, con cada una de ella, también queda al desnudo la reacción virulenta y agresiva de los miembros del Ejecutivo libertario. Esta vez le tocó al jefe de gabinete, Guillermo Francos, durante la visita del martes pasado a Mar del Plata. En un video que se viralizó este miércoles en redes se ve cómo el funcionario responde a las críticas de un marplatense haciendo "fuck you" y gritándole "loco", luego que el hombre lo criticara por los múltiples casos de corrupción que azotan a la Casa Rosada y la crisis económica que sacude a todo el país.

Las imágenes muestran a un hombre vestido de manera informal parado del otro lado de las vallas que protegían la entrada del hotel que utilizó la delegación presidencial ayer, el Hermitage, para participar de dos actos con candidatos libertarios para las elecciones del próximo 26 de octubre. En el video se ve cómo Francos discute con el marplatense, quien le pregunta: "¿Cuánto están cobrando? ¿Qué están pidiendo? Y ahora, ¿cuánto millones de dólares van a pedir?"

Enojado, Francos se retira hacia el hotel, pero mientras se aleja le grita "loco" y luego con la mano le hace "fuck you" dos veces, lo que potenció aún más la indignación del vecino, quien sin embargo, se mantuvo del otro lado de la valla.

Escenas cada vez más comunes

Este miércoles, el presidente Javier Milei y su hermana Karina vivieron un tenso momento al ser duramente repudiados y abucheados en plena Capital Federal. El hecho ocurrió cerca de las 14 horas, cuando el jefe de Estado y la secretaria general de la Presidencia salían del edificio ubicado en Avenida de Mayo 605, a tan solo dos cuadras de la Casa Rosada.

Los transeúntes se anoticiaron de la presencia de Milei y su hermana y rápidamente rodearon el lugar. Se vivieron momentos de tensión con gritos, insultos y duras acusaciones contra los Milei, golpeados por el impacto del escándalo de coimas en la ANDIS y las vinculaciones de José Luis Espert con el acusado de narcotráfico Fred Machado.