El Gobierno se prepara para el receso por vacaciones con los ojos en la reforma laboral

El gobierno Javier Milei inicia el receso tras las sesiones extraordinarias enfocado en los acuerdos para aprobar el próximo año la Reforma Laboral, luego de que el Senado apruebe el Presupuesto 2026. En tanto, analiza la posibilidad de avanzar con un decreto que habilite un aumento salarial para ministros, secretarios y subsecretarios, luego de dos años de congelamiento en los haberes de la planta jerárquica del Poder Ejecutivo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.