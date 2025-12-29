El Gobierno se prepara para el receso por vacaciones con los ojos en la reforma laboral

EN VIVO
El gobierno Javier Milei inicia el receso tras las sesiones extraordinarias enfocado en los acuerdos para aprobar el próximo año la Reforma Laboral, luego de que el Senado apruebe el Presupuesto 2026. En tanto, analiza la posibilidad de avanzar con un decreto que habilite un aumento salarial para ministros, secretarios y subsecretarios, luego de dos años de congelamiento en los haberes de la planta jerárquica del Poder Ejecutivo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

Hace 26 minutos

Una batalla tras otra: el año en el que a Milei le costó domar al Congreso

2025 cerró con el parlamento aprobando el presupuesto del Presidente y varias dudas en el horizonte. Los últimos 12 meses dejaron polémicas y errores propios y varias derrotas del oficialismo de La Libertad Avanza y cortocircuitos con los aliados.

Javier Milei pudo cerrar 2025 con el primer presupuesto propio aprobado por el Congreso. La nueva conformación de las cámaras, en la que La Libertad Avanza (LLA) tiene mayoría y en la que cooperan tras bambalinas los gobernadores, parece aventurar un 2026 más amigable que el año que termina, en el que los escándalos del oficialismo y sus internas hicieron que, por momentos, los mileistas no tuvieran el control de la agenda parlamentaria.

Hace 1 hora

El Presupuesto fue sólo el comienzo: las reformas que Milei pateó para el verano

Los libertarios se concentraron en sacar el Presupuesto antes de fin de año y relegaron proyectos centrales como las reformas laboral y penal para la segunda etapa de las extraordinarias. La agenda de este verano.

El Senado será el escenario del debate por la Reforma Laboral.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026, el gobierno libertario se prepara ahora para una segunda ofensiva legislativa. La estrategia de Javier Milei es clara: aprovechar el receso para reagrupar fuerzas y volver a la carga a fines de enero o principios de febrero con el paquete de leyes estructurales que conforman el núcleo duro de su plan de ajuste.

Hace 1 hora

En la crisis de Milei, el que apostó a las empresas, perdió 

El índice Merval de la bolsa de comercio porteña cayó 4,7% medido en dólares a lo largo del año. También registraron pérdidas la mitad de los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. El dólar MEP apenas le empató a la inflación y el blue quedó rezagado. ¿Cuál fue la mejor inversión en 2025?

La inversión más rentable del año que está por terminar fue simplemente la más tradicional y menos promocionada: mantener los ahorros invertidos en un plazo fijo en una entidad del sistema financiero con capitalización de los intereses que dejó, dependiendo del banco y de las fechas, un promedio de 41%, unos 11 puntos por encima de la inflación.

Hace 2 horas

El año judicial de Milei: balance y perspectiva para el 2026

El gobierno de Javier Milei termina el 2025 con CFK presa y con el caso $LIBRA, el Coimagate descubierto en la Agencia Nacional de Discapacidad y el Narcoescándalo con importantes novedades en tribunales. La avanzada contra la AFA en el año del Mundial. El juicio de Cuadernos. Y el intento de la Casa Rosada de renovar la Corte Suprema de Justicia y reformar el Código Penal de la Nación.

El gobierno de Javier Milei termina el 2025 con causas penales que preocupan en la Casa Rosada y que prometen importantes novedades el año próximo mientras apuesta por renovar la Corte Suprema de Justicia y reformar el Código Penal de la Nación.

