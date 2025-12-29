El Gobierno se prepara para el receso por vacaciones con los ojos en la reforma laboral

Javier Milei pudo cerrar 2025 con el primer presupuesto propio aprobado por el Congreso. La nueva conformación de las cámaras, en la que La Libertad Avanza (LLA) tiene mayoría y en la que cooperan tras bambalinas los gobernadores, parece aventurar un 2026 más amigable que el año que termina, en el que los escándalos del oficialismo y sus internas hicieron que, por momentos, los mileistas no tuvieran el control de la agenda parlamentaria.