En la crisis de Milei, el que apostó a las empresas, perdió 

La inversión más rentable del año que está por terminar fue simplemente la más tradicional y menos promocionada: mantener los ahorros invertidos en un plazo fijo en una entidad del sistema financiero con capitalización de los intereses que dejó, dependiendo del banco y de las fechas, un promedio de 41%, unos 11 puntos por encima de la inflación.

En cambio, seguir el índice Merval que refleja la cotización de las empresas líderes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dejó pérdidas tanto en dólares como contra la inflación: medido en dólares cayó 4,7% y medido en pesos subió 22,8% por detrás de la inflación que en el año rondará entre 30% y 31%.

El valor de las acciones de empresas que cotizan en Wall Street tampoco se destacó a lo largo del año, salvo alguna excepción: en promedio hubo tantas subas como bajas, pero la pérdida de valor de los bancos merece una mención especial.

Los dólares tampoco fueron una buena inversión a lo largo del año: el que compró divisas en la bolsa porteña, conocido como dólar MEP, viene corriendo de atrás a la inflación, subió 28% en el año, igual que el promedio del dólar Cripto, y dos puntos menos que el CCL, perro este dólar solo se utiliza para fugar divisas del país. El dólar blue fue la peor inversión, solo subió 22%.

La crisis cambiaria que atravesó la administración de Javier Milei se reflejó en la cotización de los dólares oficiales pero aún así no se impusieron al tradicional plazo fijo: el minorista subió 40% de 1.052,50 pesos a 1.475 pesos, y el mayorista que se utiliza para el comercio y operaciones financieras subió 41%, de 1.032,50 pesos a 1.452,50 pesos.

El análisis de la mejor inversión cobró actualidad con la declaración del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre privilegiar la búsqueda de financiamiento en el mercado local en lugar de seguir colocando deuda en Wall Street, una decisión que tiene más relación con las posibilidades fácticas de hacerlo que por cuestiones de principios o ideológicos.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí. Abrazo y feliz Navidad", dijo Caputo en la red social X al responder una pregunta sobre la posibilidad de volver a emitir en los mercados internacionales.

Intentar obtener ahora financiamiento en el mercado local es ir por el ahorro de los argentinos, que debería ser canalizado a la actividad productiva a través del mercado de capitales pero con instrumentos lo suficientemente sólidos para evitar pérdidas a las familias.

Por qué ganó el plazo fijo

El plazo fijo se convirtió en la mejor inversión por la crisis monetaria y cambiaria que atravesó la administración de Milei por decisiones erróneas del equipo económico, como la eliminación de la intervención del Banco Central para administrar la liquidez en pesos de la economía, y la presión dolarizadora que caracteriza los proceso electorales y que solo logró revertir con la ayuda del Tesoro de Estados Unidos.

La mala praxis del equipo económico generó una suba inédita de la tasa de interés en pesos en los mercados donde se fondean las empresas y entidades financieras, que entre julio y octubre tuvo picos que llegaron a 200% anual, y que se trasladó al ahorrista con un incremento de la remuneración de los plazos fijos que entre agosto y octubre estuvieron en 50% de Tasa Nominal Anual y que cierran el año en un promedio de 27%.

La inversión en pesos fue, sin embargo, la menos promocionada por las entidades que operan en el sistema financiero y en el mercado de capitales, donde se promociona la dolarización como la mejor alternativa para los ahorristas, que deja a esas empresas la mejor rentabilidad por la comisión que cobran por la compra y venta de divisas.

El mercado porteño mueve un promedio de 60 millones de dólares por día, con comisiones que rondan entre 1% y 3% y explica el principal motivo por el cual las entidades que se deberían dedicar a generar un mercado de capitales que sirva para el financiamiento de las empresas se dedican como actividad principal a funcionar como casas de cambio.

Caputo intentó con poco éxito colocar deuda en el mercado local, donde sólo recolectó 910 millones de dólares a una tasa de 9,47% efectiva anual y con un riesgo país que no llegó nunca a bajar de los 550 puntos se hizo imposible salir a los mercado internacionales.

Para obtener ahora financiamiento local, Caputo deberá primero conseguir que los Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc) que operan en la Bolsa dejen de actuar como casas de cambio y después convencer a los ahorristas a volver a invertir en títulos públicos.

Caputo ya había dejado de pertenecer a la administración de Mauricio Macri cuando al final del mandato declaró un default de las letras que emitió en dólares y por primera vez en la historia de la deuda en pesos, forzando una reestructuración de los vencimientos. También contra esa historia tendrá que lidiar el ministro.